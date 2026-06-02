Dogecoin devient plus accessible aux investisseurs institutionnels

La branche entreprise de la Dogecoin Foundation a établi un partenariat avec Paxos. Selon cet accord, la cryptomonnaie DOGE sera intégrée à l'infrastructure de courtage et de garde de Paxos. Cela devrait élargir l'accès au memecoin via des canaux financiers réglementés, rapporte Cointelegraph.com. rapporte.

Selon une annonce faite lundi, Dogecoin est désormais disponible sur la plateforme Paxos. Cela permet aux sociétés fintech, aux systèmes de paiement et aux clients institutionnels d'évaluer l'ajout de cet actif à leurs services. Paxos fournit actuellement une infrastructure crypto pour des plateformes majeures telles que PayPal, Venmo, Interactive Brokers et Mercado Libre.

Bien que Dogecoin reste le plus grand memecoin avec une capitalisation boursière de 15,53 milliards USD, la demande institutionnelle est plus faible que pour Bitcoin et Ethereum. Cependant, l'intérêt augmente récemment : le Grayscale Dogecoin Trust a été lancé en janvier 2025 et l'ETF Dogecoin de 21Shares a été enregistré aux États-Unis.

La situation globale du marché reste quelque peu atone. Selon CoinShares, 1,67 milliard USD ont été retirés des produits d'échange de cryptomonnaies la semaine dernière. Les investisseurs se méfient des actifs risqués en raison de l'inflation, des prix de l'énergie et des tensions géopolitiques dans le golfe Persique.

Les experts estiment que la baisse de la demande pour les actifs numériques pourrait également être liée au retard du projet de loi CLARITY Act, qui vise à réglementer le marché des actifs numériques aux États-Unis. Néanmoins, l'entrée de Dogecoin dans les grandes infrastructures financières pourrait renforcer sa position future.