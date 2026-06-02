Le Sénat américain poursuit les discussions sur le projet de loi CLARITY Act

Le Sénat américain devrait reprendre le processus d'examen du projet de loi Digital Asset Clarity (CLARITY) Act alors que les membres reprennent le travail après le Memorial Day. De nombreux législateurs et dirigeants de l'industrie crypto appellent à une approbation rapide de ce document, adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025. Le projet de loi prévoit de transférer la surveillance des actifs numériques à un régulateur fédéral des matières premières. C'est ce que rapporte l'actualité source.

Le document suscite des débats animés au Congrès, les représentants du secteur bancaire ayant exprimé des objections particulières concernant les stablecoins et les actions tokenisées. Dans une interview accordée à Fox Business, Faryar Shirzad, directeur politique de Coinbase, a qualifié ce projet de loi de réforme financière la plus importante depuis la loi Dodd-Frank de 2010. Cependant, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a souligné que le secteur bancaire n'accepterait pas le projet de loi sous sa forme actuelle, car il permettrait aux entreprises de crypto de payer des intérêts sur les dépôts des utilisateurs.

Les membres du Sénat travaillent à la fusion des versions présentées par les commissions de l'agriculture et des banques afin d'organiser un vote final d'ici août. Bien que Patrick Witt, conseiller crypto de la Maison Blanche, vise un résultat d'ici juillet, les questions liées à l'éthique et aux conflits d'intérêts pourraient ralentir le processus. La sénatrice Kirsten Gillibrand a déclaré que personne ne voterait pour ce projet de loi si des règles éthiques n'étaient pas incluses.

Le projet de loi doit recueillir au moins 60 voix au Sénat pour être adopté, ce qui nécessite une coopération entre républicains et démocrates. Parallèlement, des sénateurs comme Elizabeth Warren ont critiqué les conflits d'intérêts liés à l'entreprise World Liberty Financial de Donald Trump et de sa famille, ainsi qu'aux memecoins. Sur le marché de prédiction Polymarket, la probabilité que ce projet de loi soit adopté cette année est estimée à 55 %.