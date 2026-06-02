Grayscale se prépare à lancer le nouveau fonds ETF HYPE

Le gestionnaire d'actifs crypto Grayscale devrait lancer un fonds négocié en bourse (ETF) lié au jeton Hyperliquid aux États-Unis dès cette semaine. Selon l'analyste de Bloomberg James Seyffart, la société a déposé sa sixième modification aux documents réglementaires, fixant le ticker et les commissions du fonds. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Le nouvel ETF sera négocié sous le ticker HYPG avec des frais de gestion de 0,29 %. Ce chiffre est inférieur à celui des fonds Hyperliquid (HYPE) de concurrents tels que 21Shares (0,3 %) et Bitwise (0,34 %), lancés à la mi-mai. Jusqu'à présent, ces fonds concurrents ont réussi à attirer près de 140 millions USD d'investissements nets de la part des investisseurs.

La plateforme Hyperliquid est devenue l'un des lieux de trading les plus populaires parmi les crypto-traders ces derniers mois. Selon les données de la blockchain, le volume de trading mensuel de la plateforme dépasse régulièrement les 170 milliards USD. Comme ses concurrents, Grayscale vise à attirer davantage d'investisseurs en offrant la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce au staking de jetons HYPE.

Dans le contexte du succès des nouveaux ETF, le prix du HYPE a atteint un niveau record de 75,3 USD lundi. En conséquence, sa capitalisation boursière a atteint 16,7 milliards USD, le faisant entrer dans le top dix des plus grandes cryptomonnaies. Cela survient alors que des fonds sortent des ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).