Grayscale se prépare à lancer le nouveau fonds ETF HYPE

·43·Économie
Grayscale se prépare à lancer le nouveau fonds ETF HYPE

Le gestionnaire d'actifs crypto Grayscale devrait lancer un fonds négocié en bourse (ETF) lié au jeton Hyperliquid aux États-Unis dès cette semaine. Selon l'analyste de Bloomberg James Seyffart, la société a déposé sa sixième modification aux documents réglementaires, fixant le ticker et les commissions du fonds. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Le nouvel ETF sera négocié sous le ticker HYPG avec des frais de gestion de 0,29 %. Ce chiffre est inférieur à celui des fonds Hyperliquid (HYPE) de concurrents tels que 21Shares (0,3 %) et Bitwise (0,34 %), lancés à la mi-mai. Jusqu'à présent, ces fonds concurrents ont réussi à attirer près de 140 millions USD d'investissements nets de la part des investisseurs.

La plateforme Hyperliquid est devenue l'un des lieux de trading les plus populaires parmi les crypto-traders ces derniers mois. Selon les données de la blockchain, le volume de trading mensuel de la plateforme dépasse régulièrement les 170 milliards USD. Comme ses concurrents, Grayscale vise à attirer davantage d'investisseurs en offrant la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce au staking de jetons HYPE.

Dans le contexte du succès des nouveaux ETF, le prix du HYPE a atteint un niveau record de 75,3 USD lundi. En conséquence, sa capitalisation boursière a atteint 16,7 milliards USD, le faisant entrer dans le top dix des plus grandes cryptomonnaies. Cela survient alors que des fonds sortent des ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

GrayscaleHyperliquidHYPEETFCryptomonnaie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelle quantité d'essence a été produite en Ouzbékistan en 4 mois ?Aujourd'hui, 08:03Baisse significative de la production de gaz naturel en OuzbékistanAujourd'hui, 07:34Système de paiement des impôts simplifié pour les entrepreneurs en OuzbékistanAujourd'hui, 07:24Le prix du Bitcoin chute sous 66 000 $ sur fond de tensions USA-IranAujourd'hui, 07:19Le Trésor américain sanctionne quatre grandes bourses crypto iraniennesAujourd'hui, 07:17New York et l'Union européenne collaborent sur la surveillance des stablecoinsAujourd'hui, 07:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Économie actualités

Les taux de change pour le 21 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 14 mai est annoncé
Un nouvel espoir pour la baisse des prix de la viande dans l'élevage
Les taux de change pour le 25 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 12 mai est annoncé
Le taux de change du dollar pour le 5 mai a été publié
Le taux de change du dollar augmente en Ouzbékistan
Le taux de change du dollar pour le 13 mai est annoncé