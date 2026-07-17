Une coïncidence mystérieuse de 19 ans : Messi et Yamal s'affrontent en finale

La célèbre photo qui fascine aujourd'hui le monde du football a été prise il y a exactement 19 ans. Elle montre Lamine Yamal, alors bébé, et la jeune star du FC Barcelone Lionel Messi en pleine séance photo.

Désormais, le destin les réunit à nouveau sur le terrain en tant qu'adversaires lors de la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu le 19 juillet. Le plus fascinant est que l'histoire regorge de coïncidences liées au chiffre 19.

Le bébé de la célèbre photo a maintenant 19 ans

La photo de Messi et Lamine Yamal a été prise en 2007. À l'époque, Yamal n'était qu'un bébé de quelques mois et Messi était un jeune joueur faisant ses premiers pas vers les sommets du football mondial.

19 ans plus tard, Lamine Yamal a atteint l'âge de 19 ans et a mené l'équipe nationale d'Espagne jusqu'en finale de la Coupe du Monde.

Le bébé que Messi tenait autrefois est devenu l'un de ses plus grands rivaux. Le football écrit parfois des scénarios qui dépassent la fiction.

Messi portait également le numéro 19 au FC Barcelone

À l'époque où la célèbre photo a été prise, Lionel Messi jouait sous le maillot numéro 19 du FC Barcelone.

Aujourd'hui, c'est ce même numéro que Lamine Yamal a choisi en équipe nationale d'Espagne. Ainsi, le chiffre 19, qui unit les deux joueurs, revient au centre de l'attention :

la photo a été prise il y a 19 ans ;

Lamine Yamal a eu 19 ans ;

Messi portait le numéro 19 au FC Barcelone ;

Yamal a choisi le numéro 19 avec l'Espagne ;

la finale aura lieu le 19 juillet.

Pour ceux qui croient à la numérologie, il est difficile de qualifier ces correspondances de simples coïncidences.

D'une photo à la finale de la Coupe du Monde

Les parcours de Messi et Yamal dans le football appartiennent à des époques différentes. La star argentine est déjà devenue l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

Yamal, quant à lui, est considéré comme l'un des joueurs les plus proches de défier les records et l'héritage de Messi en tant que figure de proue de la nouvelle génération.

Désormais, d'un côté, une légende de 39 ans, et de l'autre, une nouvelle star de 19 ans se battront pour le titre mondial.

La finale historique aura lieu le 19 juillet

Les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine s'affronteront lors du match décisif de la Coupe du Monde 2026.

Messi tentera de remporter son deuxième titre mondial. Yamal, lui, a l'opportunité de mener l'Espagne vers le trophée le plus prestigieux de cette nouvelle ère.

Les deux joueurs, qui se sont rencontrés sur une photo il y a 19 ans, se retrouveront face à face en tant qu'adversaires sur la plus grande scène du football le 19 juillet. Parfois, le destin semble lui-même s'intéresser à la numérologie.