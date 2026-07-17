Le footballeur de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, a acheté un yacht de 23 millions de dollars après l'élimination de son équipe de la Coupe du Monde 2026. C'est ce qu'a rapporté « TyC Sports ».

Selon la publication, le yacht est situé à Angra dos Reis, à Rio de Janeiro. Il dispose de six cabines, de vastes espaces de détente et d'une héliport sur le pont supérieur.

Pour rappel, le parcours du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 s'est terminé en huitièmes de finale après une défaite 2-1 contre la Norvège. Lors de ce match, Erling Haaland a marqué deux buts aux 79e et 90e minutes. Neymar, qui avait manqué les deux premiers matchs du tournoi en raison d'une blessure, est entré en jeu à la 67e minute. Il a marqué sur penalty à la 90+10e minute pour réduire le score, mais cela n'a pas suffi à éviter la défaite du Brésil.