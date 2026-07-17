Les États-Unis autorisent l'exportation des puces NVIDIA H200 vers la Chine

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Les États-Unis autorisent l'exportation des puces NVIDIA H200 vers la Chine

Le gouvernement américain a légèrement assoupli les restrictions à l'exportation dans le domaine de l'IA, autorisant la livraison vers le marché chinois des H200, l'un des processeurs graphiques les plus puissants de NVIDIA. Cette décision marque un tournant dans la course technologique mondiale et les relations économiques, Washington ayant jusqu'ici strictement limité l'accès de Pékin aux puces les plus avancées. Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce pour l'industrie et la sécurité, a confirmé lors d'une audition devant un comité de la Chambre des représentants que les premiers lots de puces H200 étaient déjà arrivés en Chine. Selon lui, en se basant sur les données d'ixbt.com, le volume des livraisons reste très limité et chaque transaction est étroitement surveillée par le gouvernement.

Contrôle strict et listes confidentielles

Le responsable a souligné que chaque demande d'exportation est examinée individuellement et que les autorisations ne sont accordées qu'aux entreprises répondant à des critères spécifiques. Un rapport confidentiel soumis au Congrès contient la liste précise des entreprises chinoises autorisées à acquérir ces puces. Ces mesures visent à empêcher l'utilisation de technologies avancées à des fins militaires.

Il s'avère que parmi les entités ayant obtenu l'autorisation d'acheter des produits NVIDIA et AMD figurent des filiales du géant chinois des télécommunications ZTE ainsi que d'autres acteurs technologiques majeurs. Auparavant, des rapports indiquaient que des entreprises comme Alibaba, Tencent et ByteDance avaient également déposé des demandes pour figurer sur cette liste. Ces entreprises ont un besoin crucial de puces haute performance pour développer leurs systèmes de cloud computing et leurs réseaux neuronaux.

Les accélérateurs NVIDIA H200 sont actuellement parmi les solutions les plus avancées du marché. Ils offrent une vitesse inégalée pour le traitement de grands volumes de données et l'entraînement de modèles d'IA complexes. Pour les marchés émergents, ces changements dans la chaîne technologique sont importants, car les pénuries mondiales de puces ou les guerres commerciales affectent directement les prix des produits finaux.

Pression politique et intérêts économiques

Certains analystes du marché considèrent cette mesure américaine comme une tentative de maintenir un équilibre entre intérêts politiques et économiques. Les restrictions à l'exportation pesaient sur les revenus des entreprises américaines, notamment NVIDIA. La Chine étant le plus grand marché mondial de semi-conducteurs, s'en détourner totalement pourrait nuire à la stabilité financière du secteur technologique américain.

Néanmoins, les experts ne s'attendent pas à une levée totale des restrictions. Sous prétexte de « sécurité nationale », le gouvernement américain tente toujours de conserver les dernières innovations. De leur côté, les fabricants chinois travaillent activement à la création de puces locales pour réduire leur dépendance aux technologies occidentales.

En conclusion, l'entrée des puces NVIDIA H200 en Chine propulse la concurrence sur le marché mondial de l'IA vers une nouvelle étape. Ce processus déterminera non seulement les relations entre les deux pays, mais aussi le rythme de développement de l'économie numérique dans le monde entier.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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