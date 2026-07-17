Le vice-Premier ministre ougandais de 86 ans à nouveau au centre des débats

Le deuxième vice-Premier ministre ougandais, le général Moses Ali, âgé de 86 ans, est considéré comme l'une des figures politiques les plus pérennes du pays. Il a débuté sa carrière militaire en 1968 et a occupé les postes de ministre des Finances, de l'Intérieur et des Sports sous l'ère Idi Amin. Il est devenu par la suite un allié proche du président Yoweri Museveni.

En janvier 2026, Moses Ali a été réélu au parlement pour la circonscription d'Adjumani West. Malgré les critiques concernant sa santé et son âge, ses partisans l'ont soutenu en tant qu'homme politique ayant servi le pays pendant de nombreuses années.

Lors de la campagne électorale, Ali n'a pas participé personnellement à de nombreux événements, s'adressant aux électeurs principalement par l'intermédiaire de son équipe. En mars, des images le montrant quitter un événement public avec l'aide de ses gardes du corps ont circulé. Cette situation a relancé les débats en Ouganda sur le leadership politique, l'âge et la santé.