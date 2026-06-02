Le prix du Bitcoin tombe sous les 70 000 USD : 800 millions USD de liquidations sur le marché

Mardi, le prix du Bitcoin (BTC) est passé sous la barre des 70 000 USD pour la première fois en deux mois, alors que les vendeurs ont pris le contrôle du marché. Selon les données de TradingView, le prix du BTC a chuté à 69 631 USD sur l'échange Bitstamp, enregistrant de nouveaux plus bas locaux. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Incapable de suivre la tendance haussière des marchés boursiers, le Bitcoin a subi une perte quotidienne de près de 2 %, contrairement aux autres actifs risqués. Cette situation a provoqué une fermeture massive des positions longues sur le marché des cryptomonnaies. Selon les données de CoinGlass, le volume total des liquidations pour le Bitcoin et les altcoins a approché les 800 millions USD au cours des dernières 24 heures.

Le trader renommé Ardi X a réagi à ce mouvement de prix dans une publication sur les réseaux sociaux, soulignant que la pression s'intensifie. Selon lui, la perte du niveau des 72 500 USD a été décisive. "Si les niveaux de support sont brisés sur différents horizons temporels, le marché se dirigera vers le prochain point de liquidité majeur : 68 700 USD", a ajouté l'expert.

Lundi, la ressource analytique Material Indicators avait enregistré des signaux inquiétants via ses outils de trading propriétaires. Les analystes continuent actuellement de surveiller les niveaux clés pour déterminer si cette baisse se transformera en une phase de consolidation ou si elle entraînera une chute plus profonde des prix.