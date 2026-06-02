Le prix du Bitcoin chute sous les 71 000 $ dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Iran

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Le prix du Bitcoin chute sous les 71 000 $ dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Iran

Lundi, le prix du Bitcoin (BTC) a chuté à son plus bas niveau en sept semaines, sur fond d'espoir déçu concernant un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Selon TradingView, la paire BTC/USD a enregistré un niveau autour de 71 000 $ pour la première fois depuis la mi-avril. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Le recul des marchés a suivi l'annonce qu'un accord de cessez-le-feu de 60 jours visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran ne se concrétiserait pas. La ressource analytique The Kobeissi Letter a souligné le changement brutal de situation sur le réseau social X.

Les analystes pointent du doigt les déclarations faites par le président américain Donald Trump au cours du week-end. Donald Trump avait déclaré il y a neuf jours qu'un accord avec l'Iran interviendrait "bientôt", mais la rhétorique récente suggère le contraire.

Dans ce contexte géopolitique, le prix du pétrole WTI s'est rapproché des 95 $, remettant la pression inflationniste à l'ordre du jour. Le marché boursier a jusqu'à présent réussi à éviter des pertes majeures, et l'indice S&P 500 continue d'absorber les turbulences entourant l'Iran.

Le Bitcoin n'a pas réussi à tirer parti des données positives sur la production américaine qui soutenaient le marché des cryptomonnaies depuis février. Habituellement, de tels indicateurs de croissance économique auraient un impact positif sur le prix du BTC, mais cette fois-ci, les risques géopolitiques ont prévalu.

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Laylo
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