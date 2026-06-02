Les taux de change pour le 3 juin annoncés

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les taux de change officiels pour le 3 juin 2026. Ainsi, le dollar a baissé de 14,39 UZS pour atteindre 11 934,64 UZS.

• L'euro a baissé de 25,12 UZS pour atteindre 13 896,69 UZS.

• Le rouble russe a baissé de 2,14 UZS pour atteindre 164,14 UZS.

• La livre sterling a baissé de 6,24 UZS pour atteindre 16 077,15 UZS.

• Le yen japonais a baissé de 0,23 UZS pour atteindre 74,71 UZS.

• Le franc suisse a baissé de 55,16 UZS pour atteindre 15 185,95 UZS.

• Le yuan chinois a baissé de 1,66 UZS pour atteindre 1 764,59 UZS.