La baisse du prix du Bitcoin pourrait être liée à l'IA plutôt qu'à la stratégie

La tendance à la baisse observée récemment sur le prix du Bitcoin pourrait ne pas être due à des stratégies financières comme beaucoup l'attendaient, mais plutôt aux développements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Selon la newsletter 'Daybook' de CoinDesk, l'attention des investisseurs est actuellement davantage tournée vers les avancées en IA des géants de la technologie que vers le marché des cryptomonnaies. C'est ce que rapporte Coindesk.com .

Les analystes de marché soulignent que les succès d'entreprises comme NVIDIA et Microsoft dans le secteur de l'IA ont modifié les flux de capitaux. Les investissements qui visaient auparavant le Bitcoin et d'autres crypto-actifs en quête de rendements élevés se tournent désormais vers les actions développant des infrastructures d'IA. Cela a provoqué une baisse temporaire de la liquidité sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.

De plus, les facteurs macroéconomiques et la politique monétaire menée par la Fed continuent d'exercer une pression sur le prix du Bitcoin. Cependant, l'engouement autour du secteur technologique de l'IA a créé un environnement concurrentiel inattendu pour le Bitcoin, souvent considéré comme de l'or numérique. Pour diversifier leurs risques, les investisseurs privilégient les technologies innovantes aux stratégies crypto traditionnelles.

Les experts estiment que pour que le prix du Bitcoin se stabilise, de nouveaux flux institutionnels doivent entrer sur le marché. Pour l'instant, la croissance des entreprises technologiques sur l'indice Nasdaq reste le facteur principal déterminant la dynamique du marché crypto. Si le taux de croissance dans le secteur de l'IA ralentit, il est fort probable que les investisseurs se concentrent à nouveau sur des actifs comme le Bitcoin et l'Ethereum.