Hubble et James Webb découvrent un trou noir avec l'orbite la plus longue de l'univers

Des astronomes ont fait une découverte inattendue au centre d'Omega Centauri, l'un des amas d'étoiles les plus grands et les plus denses de la Voie lactée. Grâce aux recherches menées par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb de la NASA, un trou noir de masse stellaire a été identifié, se déplaçant sur une orbite extrêmement inhabituelle. Cette découverte pourrait modifier les théories sur la formation des objets les plus mystérieux de l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées dans The Astrophysical Journal Letters, l'objet nouvellement découvert a été baptisé oMEGACat BH-2. Ce trou noir est situé à environ 18 000 années-lumière de la Terre et possède une nature « cachée » unique. Bien que les scientifiques ne puissent pas l'observer directement, ils ont prouvé son existence en analysant la trajectoire de l'étoile visible qui gravite autour de lui.

Une orbite record de 94 ans

L'aspect le plus surprenant de ce système est sa période orbitale. En étudiant les données d'archives du télescope Hubble de 2002 à 2023, les chercheurs ont déterminé qu'il faut exactement 94 ans à l'étoile visible pour effectuer une révolution complète autour du trou noir. Il s'agit de la période orbitale la plus longue connue à ce jour pour des systèmes binaires.

Selon les calculs des scientifiques, la masse de l'étoile visible dans le système est 0,78 fois celle du Soleil, tandis que celle de son compagnon invisible, le trou noir, est 4,46 fois supérieure. Ces indicateurs excluent totalement la possibilité qu'il s'agisse d'une étoile à neutrons, car il est bien plus lourd que la masse maximale définie pour ces dernières.

Les mystères d'Omega Centauri et les projets futurs

L'amas Omega Centauri contient environ 10 millions d'étoiles. Auparavant, les scientifiques supposaient qu'il abritait un trou noir de masse intermédiaire, mais la détection d'objets plus petits comme oMEGACat BH-2 s'est avérée beaucoup plus difficile. La raison en est que ces trous noirs n'émettent pas de rayons X ou radio lorsqu'ils n'absorbent pas de matière, restant ainsi presque invisibles.

Les chercheurs pensent que ce système binaire ne s'est pas formé à la naissance des étoiles, mais plus tard, à la suite de collisions dynamiques au sein de l'amas dense. L'étude de tels objets est cruciale pour comprendre les sources d'ondes gravitationnelles. Avec le lancement futur du Nancy Grace Roman Space Telescope, la recherche de ces trous noirs cachés devrait s'intensifier.