Xavi pourrait ne pas revenir au football de club : il dévoile son nouvel objectif

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a annoncé que la prochaine étape de sa carrière pourrait être une équipe nationale plutôt qu'un club. Le technicien espagnol a déclaré que ce style de travail correspond non seulement à ses objectifs professionnels, mais aussi à sa vie de famille.

Xavi n'a pas révélé quelle équipe nationale il pourrait diriger. Cependant, il a énuméré les tournois majeurs auxquels il rêve de participer en tant qu'entraîneur.

Xavi souhaite travailler avec une équipe nationale

Dans une interview accordée à RNE Audio, Xavi a exprimé qu'il envisage sérieusement l'option de diriger une sélection nationale à l'avenir.

« Ma prochaine étape pourrait être une équipe nationale. Cela me convient. C'est exactement ce que je veux », a déclaré le technicien.

Selon lui, la pression constante et le calendrier chargé dans un club ne lui permettent pas de passer suffisamment de temps avec les membres de sa famille.

Des raisons familiales derrière cette décision

L'entraîneur de 45 ans a souligné qu'il a de jeunes enfants et qu'il souhaite poursuivre sa carrière d'une manière compatible avec sa vie de famille.

« J'ai une famille et de jeunes enfants. Travailler dans un club ne me permet pas de passer assez de temps avec eux. Je peux en parler ouvertement », a déclaré Xavi.

Dans les équipes nationales, le nombre de matchs et d'entraînements est inférieur à celui des clubs. C'est pourquoi Xavi considère le travail en sélection comme une option plus confortable pour lui.

Il a énuméré quatre tournois majeurs

Xavi n'a pas caché qu'il est prêt à diriger non seulement une équipe européenne, mais aussi une sélection d'un autre continent à l'avenir.

Le technicien a déclaré qu'il souhaitait participer aux tournois suivants en tant qu'entraîneur :

la Coupe du Monde ;

le Championnat d'Europe ;

la Coupe d'Afrique des Nations ;

la Coupe d'Asie.

Cette déclaration montre que Xavi pourrait également envisager des offres provenant d'équipes nationales en dehors de l'Europe.

Vainqueur de deux trophées avec le FC Barcelone

Xavi a été nommé entraîneur du FC Barcelone en novembre 2021. Il a passé deux ans et demi à la tête des Catalans.

Sous sa direction, le FC Barcelone a remporté :

le championnat d'Espagne (La Liga) ;

la Supercoupe d'Espagne.

Cependant, en 2024, la direction du club a licencié Xavi. Depuis, le technicien n'a dirigé aucune autre équipe.

Désormais, l'intrigue principale est de savoir quelle équipe nationale fera la première offre à Xavi. Sa prochaine destination pourrait être l'Europe, l'Asie ou même l'Afrique.