Le ministère de la Justice des États-Unis a autorisé les fonctionnaires fédéraux à télécharger et à utiliser à nouveau l'application TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement. Cette décision marque la levée de l'interdiction stricte imposée en 2022 pour des raisons de sécurité nationale et inaugure une nouvelle ère dans la politique technologique du pays. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'agence Reuters, le ministère de la Justice a déclaré que cette interdiction n'est plus en vigueur. La raison principale est le transfert des opérations de TikTok aux États-Unis vers une nouvelle coentreprise. Dans le cadre de cet accord, des entreprises majeures comme Oracle, Silver Lake et MGX ont assumé la responsabilité d'assurer la sécurité de la plateforme.

Garanties de sécurité et nouvelle structure de propriété

Conformément au nouvel accord, Oracle agira en tant que partenaire principal de sécurité de la coentreprise. Cela permet de garantir la confidentialité des données des utilisateurs et de prévenir les interventions extérieures. ByteDance, l'ancien propriétaire de l'application, ne conserve qu'une participation de 19,9 % dans la nouvelle structure.

La note officielle du ministère de la Justice précise que le président Donald Trump a autorisé les employés des organes du pouvoir exécutif à installer l'application TikTok sur leurs appareils officiels. Cependant, ce processus doit être effectué conformément à la décision interne de chaque agence et aux politiques en vigueur sur le lieu de travail.

Rappelons qu'en 2022, une loi avait interdit aux fonctionnaires d'utiliser cette application en raison des craintes d'espionnage via TikTok. Par la suite, ces restrictions ont été étendues à l'échelle nationale, allant jusqu'au blocage complet de l'application.

L'impact des changements politiques

Il est intéressant de noter qu'après l'entrée en vigueur de la loi au début de l'année dernière, TikTok avait brièvement cessé ses activités aux États-Unis. Cependant, Donald Trump a réussi à retarder ce processus à plusieurs reprises et a appelé les fournisseurs de services à rétablir l'accès à l'application. La décision actuelle est considérée comme la suite logique de cette volonté politique.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car l'assouplissement de la situation concernant TikTok dans la plus grande économie et centre technologique du monde pourrait accroître l'influence mondiale de la plateforme et la confiance dans ses normes de sécurité. Il est fort probable que ces changements aux États-Unis influencent également les décisions des régulateurs dans d'autres pays.

En conclusion, les grands débats politiques et juridiques autour de TikTok semblent pour l'instant résolus en faveur du gouvernement américain. Sous le contrôle de géants locaux comme Oracle, l'application a été jugée sûre non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les fonctionnaires.