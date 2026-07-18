Mash’al annonce un nouveau transfert après sa première victoire

Photo : Mash’al PFK

Le club de Mash’al Muborak, qui traverse une saison difficile en Super League, a commencé à renforcer son effectif. Après avoir décroché sa première victoire de la saison, l'équipe a signé un ailier expérimenté.

Le nouveau joueur est attendu pour dynamiser l'attaque des « gaziers » lors de la seconde partie du championnat et améliorer la position du club au classement.

Doniyor Narzullayev devient un joueur de Mash’al

Selon le service de presse du club, Mash’al a signé un contrat avec l'ailier de 31 ans, Doniyor Narzullayev.

Le joueur a disputé la première moitié de la saison actuelle avec le club de Metallurg Bekabad. Narzullayev évolue principalement au poste d'ailier droit.

La durée du contrat et le numéro que portera le joueur dans sa nouvelle équipe n'ont pas encore été communiqués.

Une grande expérience en Super League

Au cours de sa carrière, Doniyor Narzullayev d'Ouzbékistan a défendu les couleurs de plusieurs clubs. Ayant participé aux rencontres de Super League et de Pro League, il est considéré comme l'un des joueurs ayant accumulé suffisamment d'expérience dans le championnat national.

Sa vitesse sur l'aile, sa capacité à participer aux attaques et sa polyvalence à plusieurs postes pourraient offrir des options supplémentaires au staff technique de Mash’al.

L'arrivée d'un joueur expérimenté est particulièrement importante pour une équipe qui éprouve des difficultés à marquer des buts, en vue du reste de la saison.

La première victoire tant attendue est enfin là

Le 17 juillet, l'équipe de Muborak a battu Kokand-1912 sur le score de 1:0, célébrant ainsi sa première victoire de la saison en cours de Super League.

Avant ce résultat, Mash’al n'avait pas réussi à gagner le moindre match en championnat et occupait la dernière place du classement.

L'équipe occupe actuellement la 16e place avec 3 points. Bien que cette première victoire ait donné un élan psychologique aux joueurs, un long chemin reste à parcourir pour assurer le maintien en Super League.

Une tâche difficile attend Mash’al

Le transfert de Doniyor Narzullayev montre que le club est déterminé à changer la donne lors de la seconde moitié du championnat.

Cependant, il est difficile pour un seul nouveau joueur de résoudre tous les problèmes. Pour remonter au classement, les joueurs de Muborak devront réduire les erreurs défensives et être plus efficaces dans la concrétisation des occasions créées.

La question principale qui intéresse désormais les supporters est de savoir à quelle vitesse Narzullayev s'adaptera à sa nouvelle équipe et s'il pourra aider Mash’al à se maintenir en Super League.

Selon vous, ce transfert peut-il changer les résultats de Mash’al ?