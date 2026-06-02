Les flux de trésorerie crypto au plus bas depuis 2024

Selon DefiLlama, les flux d'investissement mensuels vers les entreprises de trésorerie d'actifs numériques (DAT) ont chuté à 180 millions USD en mai. Ce chiffre est le plus bas depuis octobre 2024 et représente une baisse de 95 % par rapport aux 4,4 milliards USD enregistrés en avril. De plus, le flux de mai était inférieur de 93 % à la moyenne mensuelle de la période janvier-mai. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Environ 98 % du flux total de mai, soit 177 millions USD, ont été dirigés vers des entreprises de trésorerie Bitcoin. Malgré cela, les flux de Bitcoin ont également fortement diminué par rapport aux 3,8 milliards USD d'avril. Parmi les autres actifs, de petits montants ont été investis dans des projets comme ZCash, Story et Sui, tandis que 1,89 million USD ont été retirés du réseau Litecoin.

Les analystes estiment que cette baisse indique un changement dans l'attitude des investisseurs envers les modèles de trésorerie crypto passifs. L'émergence des ETF spot et la pression pour augmenter les rendements réduisent l'attrait des entreprises qui se contentent de stocker des jetons. Les experts de Galaxy Digital affirment que l'ère du « buy and hold » pour les DAT est terminée.

Les sociétés de trésorerie sont désormais contraintes d'utiliser activement leurs actifs via le staking, l'infrastructure de validation ou des stratégies de finance décentralisée (DeFi). Par exemple, selon un rapport d'Everstake, en moyenne 60 % des revenus de six grandes sociétés de trésorerie provenaient du staking. Selon Arthur Firstov, représentant de Mercuryo, attribuer ces changements de marché uniquement aux ETF serait une simplification excessive de la dynamique du marché.