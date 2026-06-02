Capital B va lever 122 milliards de dollars pour acheter des Bitcoins

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Capital B va lever 122 milliards de dollars pour acheter des Bitcoins

La société Capital B, cotée à la bourse française, demande l'approbation des actionnaires pour de nouveaux instruments de levée de fonds afin d'élargir considérablement ses réserves de Bitcoin. L'entreprise prévoit d'accélérer ses achats de cryptomonnaies par l'émission de nouvelles actions et d'instruments de dette, rapporte Cointelegraph.com rapporte.

Selon une publication sur X d'Alexandre Laizet, membre du conseil d'administration de Capital B, la société a proposé une augmentation de capital de 5 milliards d'euros (environ 5,8 milliards de dollars) et l'introduction d'instruments de dette d'un montant de 116 milliards de dollars. Les actionnaires peuvent voter en ligne sur cette question jusqu'au 17 juin.

Cette initiative intervient alors que d'autres petites entreprises vendent leurs actifs ou se tournent vers des stratégies de couverture en raison de la pression du marché. Capital B a récemment acheté 192 BTC pour 15,2 millions de dollars, portant le solde total de l'entreprise à 3 139 BTC après l'achat supplémentaire de lundi.

Actuellement, Capital B occupe la 25e place mondiale en termes de réserves de Bitcoin et la deuxième en Europe, derrière la société allemande Bitcoin Group SE. Suite à cette annonce, le cours de l'action de la société a chuté de 7 % pour atteindre 0,56 dollar.

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Laylo
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