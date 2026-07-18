La Serbie rejoint les Artemis Accords de la NASA : Une nouvelle étape dans l'exploration spatiale

La Serbie a officiellement signé les Artemis Accords promus par la NASA, devenant le 69e pays au monde à s'engager dans l'exploration spatiale à des fins pacifiques et sur la base d'une coopération ouverte. Lors d'une cérémonie solennelle au siège de la NASA à Washington, le document a été signé par le ministre serbe des Affaires étrangères, Marko Đurić. Cette étape permet au pays de trouver sa place dans la course spatiale moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les Artemis Accords ont été élaborés en 2020 par la NASA et le département d'État américain en collaboration avec sept pays fondateurs. Ce document définit les principes pratiques de la coopération internationale pour l'exploration de la Lune, de Mars et d'autres objets du système solaire. L'objectif principal de l'accord est d'assurer l'utilisation de l'espace à des fins exclusivement pacifiques et le partage ouvert des données scientifiques.

Principes et objectifs clés de la coopération

Les pays ayant adhéré à cet accord assument un certain nombre d'obligations importantes. Selon ixbt.com, ces principes incluent :

L'utilisation de l'espace extra-atmosphérique uniquement à des fins pacifiques ;

Le partage ouvert des découvertes scientifiques et des données avec la communauté internationale ;

L'assistance aux participants aux missions spatiales en cas d'urgence ;

La préservation des sites historiques et des artefacts dans l'espace ;

La réduction de la quantité de débris spatiaux et la prévention des interférences mutuelles.

Pour la Serbie, cet accord ouvre des opportunités de participation aux futurs projets majeurs de la NASA, notamment dans le cadre du programme Artemis. Désormais, les spécialistes serbes peuvent participer à la création d'équipements scientifiques pour le projet Moon Base, à la préparation de charges technologiques et au développement de satellites pour les expéditions lunaires.

Héritage historique et regard vers l'avenir

L'administration de la NASA a souligné que la contribution des ingénieurs serbes au programme spatial américain n'est pas une nouveauté. Selon le vice-administrateur de l'agence, Matt Anderson, les spécialistes serbes ont joué un rôle important dès l'époque du programme Apollo. Notamment, Milojko "Mike" Vucelić a été décoré de l'une des plus hautes distinctions américaines, la médaille présidentielle de la Liberté, pour ses services lors du retour réussi de l'équipage d'Apollo 13 sur Terre.

Le ministre Marko Đurić a noté que l'adhésion à cet accord signifie la poursuite des traditions de grands scientifiques tels que Nikola Tesla, Milutin Milanković et Devid Vujić. Devid Vujić a participé au programme Apollo et était membre du groupe d'ingénieurs connu sous le nom de "Serbian 7". Ils ont participé activement à la création des systèmes de contrôle des vaisseaux spatiaux, de l'alimentation électrique et des systèmes d'amarrage.

Aujourd'hui, la NASA continue d'élargir le cercle des participants aux Artemis Accords. Dans les années à venir, d'autres pays devraient rejoindre cette initiative. Cela servira de base internationale solide pour que l'humanité puisse créer une infrastructure permanente sur la Lune et explorer plus profondément l'espace lointain.