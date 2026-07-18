Intelligence artificielle et vie privée : les utilisateurs de Zoom trouvent une nouvelle méthode

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Intelligence artificielle et vie privée : les utilisateurs de Zoom trouvent une nouvelle méthode

Avec le développement des technologies modernes, l'enregistrement et la transcription de nos conversations quotidiennes deviennent monnaie courante. Surtout avec la popularité croissante des applications de prise de notes basées sur l'IA, de nombreux utilisateurs s'inquiètent pour leur vie privée et la confidentialité de leurs échanges. Un récent rapport du Wall Street Journal montre que des méthodes de résistance inhabituelles émergent face à cette tendance. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique que.

L'investisseur en capital-risque Jeremy Levine a trouvé une solution originale à ce problème. Il a modifié son nom sur la plateforme Zoom, passant de "Jeremy Levine" à "Jeremy Levine Je ne consens pas à la transcription ou à l'enregistrement". Cette petite astuce vise à avertir les interlocuteurs et à empêcher tout enregistrement non autorisé. Levine qualifie cette surveillance constante de "comportement socialement inacceptable" et souligne qu'elle détruit totalement la liberté de parole.

« Tombe » numérique et problèmes éthiques

Selon TechCrunch, il existe actuellement des dizaines d'applications d'IA sur le marché capables d'analyser et de transcrire automatiquement les réunions. Par exemple, des programmes comme Granola sont utilisés non seulement pour des réunions professionnelles, mais aussi pour des rencontres personnelles. Certains utilisateurs enregistrent même leurs premiers rendez-vous pour analyser ensuite, via des modèles d'IA comme Claude, à quel point ils ont semblé séduisants ou empathiques.

Cependant, cette tendance soulève de sérieuses questions juridiques et éthiques. Dans de nombreux cas, les interlocuteurs ignorent que chacun de leurs mots est gravé dans une mémoire numérique. L'investisseur en capital-risque Eric Bahn admet qu'il est désormais contraint de supposer que toute réunion est enregistrée, même si aucun téléphone n'est visible sur la table.

Les experts soulignent un autre aspect important : la « décharge audio ». Si chaque réunion, discussion de couloir ou échange personnel est transcrit, qui lira tout cela ? À terme, l'accumulation d'immenses bases de données que personne ne réécoute ni n'analyse pourrait dévaluer la valeur même de la communication.

Alors que la culture du télétravail et des réunions en ligne se développe, il est nécessaire d'être prudent avec ces outils d'IA. Il ne faut pas oublier que la protection des données personnelles et la confidentialité des conversations ne sont pas seulement des questions techniques, mais aussi culturelles et juridiques. Pour l'instant, les « manifestes de protestation » d'utilisateurs comme Jeremy Levine restent l'une des méthodes les plus simples et efficaces contre cette surveillance numérique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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