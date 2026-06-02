MoneyGram lance le stablecoin MGUSD sur le réseau Stellar

MoneyGram, l'un des leaders mondiaux des transferts d'argent, a introduit son stablecoin indexé sur le dollar américain, baptisé MGUSD, sur le réseau Stellar. Cette initiative vise à étendre davantage les activités de l'entreprise dans le domaine des paiements transfrontaliers basés sur la technologie blockchain. MGUSD est intégré à l'application MoneyGram, permettant aux utilisateurs de conserver des soldes en USD, de transférer des fonds à l'échelle mondiale et de les convertir en devises locales. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Le nouveau stablecoin a été lancé initialement sur le marché américain, avec des plans d'expansion mondiale à l'avenir. Les jetons MGUSD sont émis par la plateforme Bridge, appartenant à Stripe. L'infrastructure technique du projet utilise des contrats intelligents M0 et la technologie de portefeuille Fireblocks. Cela marque une nouvelle étape dans le partenariat de longue date entre MoneyGram et la Stellar Development Foundation.

Actuellement, les paiements transfrontaliers sont plus coûteux et plus lents que les paiements nationaux. Selon les données de la Banque mondiale, au troisième trimestre 2025, le coût moyen de l'envoi de 200 USD à l'étranger était de 6,36 pour cent. C'est plus du double de l'objectif de 3 pour cent fixé par les Nations Unies. Les transactions effectuées via des stablecoins peuvent réduire les coûts sur le réseau blockchain à une fraction de centime.

Grâce à cette innovation, MoneyGram vise non seulement à améliorer le système de règlement, mais aussi à offrir aux consommateurs la possibilité de détenir des soldes en dollars numériques. La commission minimale sur le réseau Stellar, qui n'est que de 0,00001 XLM, offre un avantage significatif par rapport aux systèmes bancaires traditionnels. De telles innovations servent à accroître la transparence et la rapidité des transferts d'argent dans l'économie mondiale.