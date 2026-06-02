La Géorgie lance une lutte contre le minage illégal de cryptomonnaies à Mestia

Le gouvernement géorgien prévoit d'installer des compteurs électriques dans les villages et les localités de la région de Mestia. Cette mesure est mise en œuvre pour mettre fin aux activités illégales de minage de cryptomonnaies qui pèsent sur le système énergétique de la région. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte.

Le vice-Premier ministre Mamuka Mdinaradze a déclaré lundi que, en raison du minage illégal, la consommation d'électricité de Mestia a atteint 133 millions de kilowattheures en 2025. Ce chiffre est 13 fois plus élevé que dans des municipalités similaires. Les opérations illégales à grande échelle ont entraîné une dégradation de l'approvisionnement énergétique et une surcharge du réseau, provoquant de nombreuses coupures pour les habitants et les touristes.

Selon Mdinaradze, le minage illégal de Bitcoin dans la municipalité de Mestia cause environ 20 à 25 millions de GEL (9,4 millions d'USD) de pertes financières par an. Les forces de l'ordre ont été chargées d'identifier les fermes de minage illégales. Des compteurs seront installés à l'échelle de chaque village et localité pour identifier précisément les sources de consommation illégale.

Il convient de noter que l'électricité dans la région de Svanétie restera gratuite pour les habitants jusqu'à une certaine limite. Les nouvelles réglementations visent uniquement à arrêter les activités de minage à des fins commerciales illégales. La Géorgie propose une électricité bon marché grâce à ses ressources hydroélectriques dans les montagnes du Caucase, ce qui en fait une destination attrayante pour les mineurs de Bitcoin.

Le pays offrait auparavant des tarifs d'électricité bas et un régime fiscal favorable pour le minage de cryptomonnaies, y compris des zones industrielles libres et des exonérations de TVA. Cependant, la consommation incontrôlée constitue désormais une menace sérieuse pour l'économie nationale et la sécurité énergétique.