Kaiko acquiert les actifs d'Amberdata

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Kaiko acquiert les actifs d'Amberdata

La plateforme de données crypto basée à Paris, Kaiko, a annoncé l'acquisition d'Amberdata, un fournisseur spécialisé dans le marché américain. Cet accord intervient alors que la demande des investisseurs institutionnels pour les données de marché des actifs numériques, les dérivés et l'analyse on-chain est en pleine croissance. Selon les représentants de Kaiko, cette transaction permettra de fournir des données de meilleure qualité aux banques, aux gestionnaires d'actifs et aux fonds spéculatifs. C'est ce qu'a rapporté Cointelegraph.com a rapporté .

Grâce à cette acquisition, les outils d'analyse de dérivés et de recherche basés sur l'intelligence artificielle d'Amberdata, y compris la plateforme d'analyse d'options GVOL, ont été intégrés à l'écosystème Kaiko. La PDG de Kaiko, Ambre Soubiran, a confirmé que l'opération a été finalisée lundi, bien que la valeur et les conditions de la transaction restent confidentielles. Il s'agit de la cinquième acquisition majeure pour Kaiko, renforçant davantage sa position sur le marché.

L'entreprise combinée sert désormais plus de 250 clients institutionnels dans le monde entier. Auparavant, en mai, Kaiko avait intégré Cometh, un fournisseur agréé selon le règlement MiCA de l'UE. De plus, en février, un projet a été lancé en partenariat avec Bloomberg pour intégrer les données financières traditionnelles dans l'environnement blockchain.

Ambre Soubiran a souligné que les entreprises travaillant avec des données de cryptomonnaies doivent désormais s'adapter aux normes de la finance traditionnelle (TradFi). L'acquisition d'Amberdata fait de Kaiko la seule entreprise indépendante et réglementée à l'échelle mondiale capable de répondre à tous les besoins en données des clients institutionnels.

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Laylo
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