Les réserves de Bitcoin de HIVE diminuent, mais les revenus atteignent des niveaux records

La société de minage canadienne HIVE Digital Technologies a annoncé que ses réserves de Bitcoin ont diminué de 331 BTC au cours du dernier trimestre. Malgré cela, l'entreprise a enregistré une forte augmentation de son chiffre d'affaires annuel provenant du minage de Bitcoin et des services de calcul haute performance (HPC). Selon un rapport financier publié lundi, l'entreprise détient 150 BTC, alors qu'elle en détenait 481 BTC à la fin du trimestre précédent. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

La réduction de 331 BTC équivaut à environ 23 millions de dollars aux prix actuels. Bien que HIVE n'ait pas explicitement confirmé la vente de ces actifs, le prix du Bitcoin a chuté de près de 21 % depuis le début de l'année. Au cours de l'exercice 2026, l'entreprise a miné 2 885 BTC et a augmenté son chiffre d'affaires total de 158 % par rapport à l'année précédente, atteignant 297,8 millions de dollars. Cette croissance est principalement attribuée à l'expansion des capacités de minage et aux succès dans le segment HPC.

La baisse des réserves de Bitcoin illustre la manière dont les sociétés de minage publiques équilibrent l'accumulation d'actifs et les coûts d'expansion. HIVE investit actuellement dans des sites de minage énergivores tout en diversifiant ses activités dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle (IA). Les revenus de l'entreprise issus du minage de devises numériques se sont élevés à 278,3 millions de dollars, tandis que les services HPC ont représenté 19,5 millions de dollars.

Malgré la croissance des revenus, les coûts d'exploitation et de maintenance ont également augmenté de manière significative. En raison de l'expansion de son réseau de centres de données, les coûts d'amortissement de HIVE ont atteint 170,4 millions de dollars, soit près de trois fois le chiffre de l'année précédente. Notant la demande croissante pour les services d'IA, l'entreprise prévoit de porter le chiffre d'affaires annuel de sa division HPC à 35 millions de dollars en utilisant des clusters de GPU NVIDIA.

Dans le cadre de ses projets futurs, HIVE vise à réaliser un projet de centre de données IA de 320 mégawatts dans la région de Toronto. Ce centre devrait pouvoir accueillir plus de 100 000 unités GPU. Une telle expansion reflète une tendance générale parmi les mineurs de Bitcoin : à mesure que l'économie du minage devient plus complexe, les entreprises recherchent de nouvelles sources de revenus telles que l'IA et le cloud computing.