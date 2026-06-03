Bitwise : Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 224 000 USD dans un contexte de crise de la dette souveraine

Selon un nouveau rapport de la société de gestion d'actifs Bitwise, le prix du Bitcoin (BTC) pourrait augmenter considérablement si les inquiétudes des investisseurs concernant la dette souveraine s'intensifient. La pression sur les marchés obligataires mondiaux et l'augmentation de la dette publique renforcent le rôle du Bitcoin en tant que couverture contre les risques macroéconomiques. Selon l'un des modèles analytiques, la « juste valeur » théorique de l'actif pourrait atteindre 224 000 USD. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Selon les estimations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les gouvernements et les entreprises devront emprunter environ 29 000 milliards USD en 2026. Cela représente 17 % de plus qu'en 2024 et près du double du chiffre d'il y a dix ans. Il est à noter qu'environ 78 % de la dette des pays de l'OCDE devrait être consacrée uniquement au refinancement de la dette existante.

Le marché japonais est actuellement au centre de l'attention. Le rendement des obligations d'État à 10 ans du pays a grimpé à 2,78 %, tandis que la dette publique a atteint 230 % du PIB. Aux États-Unis, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a également enregistré son plus haut niveau depuis 2007, à 5,11 %. Dans ces conditions, les primes de risque souverain ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise de la dette européenne de 2011-2012.

Les analystes de Bitwise, s'appuyant sur un modèle développé par l'investisseur Greg Foss, soulignent que si le Bitcoin est plus largement adopté comme couverture contre le risque de défaut souverain, son prix pourrait atteindre 224 000 USD. Cependant, ce chiffre est une évaluation théorique plutôt qu'une prévision de prix précise. À court terme, le prix du Bitcoin devrait rester dans une certaine fourchette en raison des taux d'intérêt réels élevés et des conditions financières strictes.

Historiquement, le Bitcoin affiche de bons résultats pendant les périodes de baisse des taux d'intérêt réels. Lorsque le taux de la Fed est inférieur à l'inflation, les liquidités et les obligations perdent de leur attrait, ce qui incite les investisseurs à investir davantage dans les crypto-actifs. Si les banques centrales sont contraintes d'injecter des liquidités pour stabiliser les marchés financiers, cela pourrait être un puissant catalyseur pour le Bitcoin.