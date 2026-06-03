Les PAC crypto dirigent 3 millions de dollars vers la course électorale du Maryland

Alors que des élections primaires au Congrès se déroulent dans les États américains de Californie, Iowa, Montana, New Jersey, Nouveau-Mexique et Dakota du Sud, l'industrie des cryptomonnaies concentre son attention sur les élections dans le Maryland. Selon les données de la Commission électorale fédérale (FEC), Protect Progress, une filiale du PAC Fairshake soutenu par Coinbase et Ripple, a dépensé près de 3 millions de dollars pour soutenir des candidats démocrates en Californie et au New Jersey. Cointelegraph.com a rapporté cette information. rapporte .

De plus, une autre filiale, Defend American Jobs, a alloué plus de 411 000 dollars pour la réélection du sénateur républicain Mike Rounds dans le Dakota du Sud. Les PAC crypto prévoient d'être actives non seulement lors des élections actuelles, mais aussi lors des primaires du Maryland prévues fin juin. Plus précisément, plus de 3,1 millions de dollars ont été dirigés vers la campagne du démocrate Adrian Boafo dans le 5e district du Maryland.

Les courses d'aujourd'hui en Californie testeront une fois de plus l'influence de l'industrie des cryptomonnaies sur les élections américaines. La semaine dernière, des candidats soutenus par Fairshake et d'autres PAC ont remporté des victoires au Texas. Fairshake a annoncé disposer d'un budget de plus de 193 millions de dollars en date de janvier. Par ailleurs, des structures telles que la Fellowship et le Blockchain Leadership Fund, financées par des entreprises comme Cantor Fitzgerald et Anchorage Digital, sont également devenues actives sur la scène politique.

Fairshake ne cache pas son intention d'évincer les législateurs qu'il considère comme 'anti-crypto', y compris des représentants comme Al Green qui ont voté contre des projets de loi liés aux stablecoins et au marché des actifs numériques. Ce législateur du Texas a perdu sa primaire après que Protect Progress a dépensé 5 millions de dollars pour soutenir son adversaire.

Pendant ce temps, le Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act est à l'examen au Sénat américain. La sénatrice Lummis a souligné que si cette loi n'est pas adoptée, la Chine pourrait dicter les règles de la nouvelle ère financière. Deux versions différentes du projet de loi devraient être fusionnées et soumises au vote.