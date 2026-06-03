Le prix du Bitcoin chute sous 66 000 $ sur fond de tensions USA-Iran

Le prix du Bitcoin a chuté de 7 % en une seule journée, atteignant son plus bas niveau depuis neuf semaines. Cette baisse survient dans un contexte de nouvelles frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran et de négociations de cessez-le-feu au point mort. Selon les données de TradingView, le Bitcoin (BTC) est tombé à 65 385 $ sur la bourse Coinbase lors des échanges de mercredi. Cointelegraph.com rapporte .

Les analyses de CoinGlass montrent que près de 277 000 traders ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, pour des pertes totales s'élevant à 1,83 milliard de dollars. Plus de 90 % de ces liquidations concernaient des positions longues sur le Bitcoin et l'Ethereum (ETH). Il s'agit de la plus forte baisse journalière depuis février.

Andri Fauzan Adziima, responsable de la recherche au Bitrue Research Institute, a attribué la baisse actuelle du Bitcoin non seulement aux nouvelles liées à l'Iran, mais aussi aux liquidations à effet de levier, aux sorties massives de capitaux des ETF et aux ruptures techniques. Selon lui, le marché dispose d'un niveau de support autour de 64 000 – 65 000 $, et toute désescalade pourrait provoquer un net rebond des prix.

La sortie de 150 milliards de dollars du marché des cryptomonnaies a coïncidé avec les opérations militaires menées par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) en réponse aux actions agressives de l'Iran. L'armée américaine a annoncé avoir intercepté avec succès des missiles balistiques et des drones lancés par l'Iran et avoir frappé des cibles sur l'île de Qeshm.

Les affrontements militaires actuels se déroulent sur fond de trêve de deux mois entre les États-Unis et l'Iran et de négociations indirectes en cours pour lever le blocus du détroit d'Ormuz. Cependant, aucun accord concret n'a encore été conclu, ce qui accroît l'inquiétude sur les marchés financiers mondiaux, y compris dans le secteur des actifs cryptographiques.