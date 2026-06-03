Système de paiement des impôts simplifié pour les entrepreneurs en Ouzbékistan

Une nouvelle étape historique et extrêmement importante a été franchie dans notre pays pour soutenir les petites et moyennes entreprises et leur offrir de larges possibilités d'exercer librement leurs activités. Conformément à un nouveau décret signé par notre estimé Président, le seuil de chiffre d'affaires pour le passage obligatoire au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entités commerciales de 1 milliard UZS à 5 milliards UZS a été augmenté.

Saida Mirziyoyeva, assistante du Président, a exprimé son point de vue sur cette bonne nouvelle et l'objectif réel de la réforme.

Fin des barrières artificielles et de la fragmentation forcée

Dans sa déclaration, Saida Mirziyoyeva a abordé l'un des problèmes les plus douloureux auxquels les entrepreneurs étaient auparavant confrontés. Elle a souligné qu'en raison du seuil bas de 1 milliard UZS fixé dans le système précédent, de nombreux entrepreneurs étaient contraints de diviser artificiellement leurs entreprises en plusieurs petites parties pour éviter une charge fiscale excessive.

« Grâce au nouveau décret, les entreprises ne seront plus obligées de fragmenter et de diviser artificiellement leurs activités », a noté avec préoccupation l'assistante du Président.

À qui profite la réforme ?

Cette nouvelle réglementation et ce soulagement économique suscitent avant tout une forte volonté de développement chez les représentants des secteurs suivants travaillant directement avec la population :

Entreprises familiales et magasins : Les petits points de vente dans les quartiers fonctionneront sans bureaucratie excessive ni soucis fiscaux.

Établissements de restauration : Les cafés et restaurants auront la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires.

Secteur des services : Les prestataires et centres de services offrant divers services à la population se développeront.

Nouvel élan pour l'économie

Le quintuplement du seuil à 5 milliards UZS permet à des milliers d'entrepreneurs honnêtes de notre pays de continuer à se développer sereinement sans être contraints de changer de régime fiscal. Selon les experts, cette mesure réduira sans aucun doute la part de l'économie informelle et donnera une impulsion très forte et positive aux taux de croissance économique globale de l'Ouzbékistan dans un avenir proche.

Restez à l'écoute sur Zamin pour suivre les dernières actualités sur l'économie de notre pays, les facilités pour les entreprises et les changements législatifs importants !