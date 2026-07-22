Les clubs saoudiens continuent de conquérir l'Europe : Al-Ahli entre dans la course pour Manu Koné et Marc Casadó

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Les clubs saoudiens continuent de conquérir l'Europe : Al-Ahli entre dans la course pour Manu Koné et Marc Casadó

Le club saoudien d'Al-Ahli se prépare à réaliser de nouveaux coups d'éclat sur le marché des transferts. La direction du club a ciblé deux stars évoluant dans des clubs européens de premier plan, la Roma et le FC Barcelone, afin de renforcer son effectif. Ces mouvements visent à consolider davantage la position de la Saudi Pro League dans le football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Sky Sport, Al-Ahli a entamé des négociations officielles pour le transfert du milieu de terrain de la Roma, Manu Koné. Le joueur de 25 ans, membre de l'équipe de France, attire l'attention de nombreux grands clubs ces dernières années grâce à sa puissance physique et sa vision du jeu. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 50 millions d'euros par le portail Transfermarkt.

Concurrence avec Manchester United

La lutte pour Manu Koné ne sera pas facile, car le club anglais de Manchester United manifeste également un intérêt sérieux pour le joueur. Pour remporter cette course, Al-Ahli devra préparer une offre attrayante, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de projet sportif. En deux saisons avec la Roma, Koné a disputé 82 matchs, contribuant grandement à la qualification de son équipe pour la Ligue des champions.

Parallèlement, les Saoudiens étudient également la piste du jeune talent du FC Barcelone, Marc Casadó. La direction d'Al-Ahli a pris contact avec les Catalans pour étudier les conditions de transfert du jeune milieu de terrain. Cette démarche témoigne de la stratégie du club visant à recruter non seulement des joueurs expérimentés, mais aussi de jeunes talents prometteurs.

Manu Koné a considérablement renforcé sa réputation grâce à ses performances éclatantes avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Son parcours jusqu'en demi-finale et sa régularité tout au long du tournoi ont fait grimper sa valeur marchande à un niveau record. Al-Ahli a justement besoin d'un joueur capable de faire office de « mur de fer ».

Ces changements dans le championnat saoudien sont également intéressants pour les fans de football, car il est fort probable que ces stars affrontent nos clubs dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC. Si Al-Ahli parvient à conclure ces transferts, il disposera de l'un des effectifs les plus puissants, non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle continentale.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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