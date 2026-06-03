Le prix du Bitcoin passe sous les 67 000 USD : la peur s'intensifie

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Le prix du Bitcoin passe sous les 67 000 USD : la peur s'intensifie

Alors que le prix du Bitcoin (BTC) continue de baisser, le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois. Les analystes prévoient prochainement un « rebond technique » sur le marché. Le compte analytique Cryptic Trades sur X a souligné une chute brutale de l'indice Crypto Fear & Greed. Cointelegraph.com rapporte cette information.

L'indice Crypto Fear & Greed évalue le sentiment des participants au marché sur une échelle de 1 à 100 selon divers indicateurs. Mercredi, l'indice est tombé à 11/100, indiquant une « peur extrême » parmi les investisseurs. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis le 5 avril de cette année.

Les analystes notent que l'activité du marché est actuellement faible, l'intérêt sur les réseaux sociaux s'est essoufflé et le sentiment général est devenu négatif. Cependant, l'expérience historique montre que les périodes de peur maximale jettent souvent les bases d'une reprise des prix. Par conséquent, certains experts restent optimistes quant au Bitcoin à long terme.

Fait intéressant, le Bitcoin a pris du retard par rapport au marché boursier américain ces dernières semaines. Bien que l'indice S&P 500 ait clôturé mardi à un nouveau record, le marché des cryptos reste sous pression. La chute du Bitcoin sous le seuil des 67 000 USD a contraint de nombreux traders à prendre des mesures de précaution.

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Laylo
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