Le Bitcoin teste son plus bas de février pour la troisième fois

Le marché des cryptomonnaies subit de fortes fluctuations alors que le prix du Bitcoin s'approche d'un troisième test de son niveau le plus bas de février de cette année. Les analystes considèrent ce point critique comme un indicateur clé déterminant la direction future du marché. Coindesk.com rapporte cette information.

Actuellement, les investisseurs et les traders surveillent de près si le prix du Bitcoin va chuter en dessous de ce niveau de support ou, au contraire, augmenter. Si le prix passe sous le niveau de février, cela pourrait déclencher une tendance baissière à long terme sur le marché.

Les facteurs économiques mondiaux, notamment la politique monétaire de la Fed et le taux d'inflation, ont un impact direct sur la valeur des actifs cryptographiques. Parallèlement, d'autres cryptomonnaies majeures comme Ethereum et Solana affichent également une volatilité suivant celle du Bitcoin.

Selon les analystes de CoinDesk, l'infrastructure du marché et l'intérêt institutionnel pour les actifs numériques restent intacts. De grandes plateformes comme Bullish continuent de fournir des services pour assurer la stabilité du marché, mais les risques à court terme restent élevés.