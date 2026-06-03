Le régulateur britannique avertit les clubs de Premier League anglaise

L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) a exhorté les clubs de Premier League anglaise à s'abstenir de conclure des accords de parrainage avec des sociétés financières non agréées, en particulier des plateformes crypto. Le régulateur note que ces partenariats attirent les supporters vers des projets d'investissement risqués sans aucune protection. Cointelegraph.com rapporte ceci. rapporte .

Dans un communiqué officiel, la FCA a déclaré que plusieurs sociétés non autorisées exploitent le prestige des clubs de football pour cibler des supporters inexpérimentés. L'autorité de contrôle a averti que ces entreprises pourraient enfreindre la loi britannique et que les utilisateurs traitant avec elles risquent de perdre tous leurs fonds.

Le régulateur a envoyé une lettre directement aux clubs de football, avertissant que les partenaires financiers sans licence pourraient non seulement nuire aux supporters, mais aussi exposer les clubs eux-mêmes à des responsabilités juridiques, des risques de blanchiment d'argent et de graves atteintes à leur réputation. Les clubs sont tenus d'effectuer une diligence raisonnable approfondie sur chaque sponsor.

Actuellement, de nombreuses marques crypto pénètrent activement le marché du football. Par exemple, LAK3 Company, partenaire des Wolverhampton Wanderers, a déjà été ajoutée à la « liste noire » des sociétés non autorisées de la FCA. De plus, il s'est avéré que les plateformes BingX et OKX, partenaires de Chelsea et Manchester City, ne sont pas inscrites au registre de la FCA.

La FCA prévoit de durcir davantage la réglementation sur les crypto-actifs d'ici 2027. Le régulateur vise à limiter les promotions financières à haut risque en contrôlant la publicité des plateformes de détail dans les stades et sur les maillots.