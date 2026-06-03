Une filiale de Kraken lance des IPO tokenisées pour les investisseurs particuliers

Payward Services, affiliée à la bourse Kraken, offre aux investisseurs particuliers la possibilité de participer aux IPO américaines via un nouveau programme d'actions tokenisées. Selon une annonce faite mercredi, les clients de Kraken et les membres de l'alliance xStocks pourront manifester leur intérêt avant l'introduction en bourse des entreprises et acquérir des actions tokenisées le jour de la cotation. Cointelegraph.com rapporte .

Selon l'entreprise, ces actions sont émises au prix de l'IPO et sont adossées 1:1 à des actions réelles détenues par une entité réglementée. Cela ouvre aux investisseurs particuliers ordinaires des opportunités d'investissement généralement réservées aux clients institutionnels. Cette initiative s'inscrit dans une tendance mondiale visant à étendre les produits financiers traditionnels via l'infrastructure blockchain et à tokeniser les actifs réels (RWA).

Selon le processus proposé, les bourses participantes ouvrent une fenêtre de candidature plusieurs semaines avant l'IPO. Payward agrège la demande de diverses plateformes et collabore avec un syndicat de prise ferme pour allouer les actions le jour de la cotation. Les actions tokenisées résultantes sont distribuées via des bourses partenaires, permettant aux investisseurs de participer aux nouvelles cotations sans ouvrir de comptes de courtage traditionnels.

Mark Greenberg, directeur de Payward Services, a souligné que l'achat d'actions au prix de l'IPO a été pendant des décennies un privilège réservé à certaines zones géographiques et aux personnes fortunées. Désormais, grâce à l'infrastructure xStocks, un investisseur ordinaire à Madrid ou en Malaisie peut participer à une IPO américaine. Selon les estimations de Bernstein Research, le marché des RWA a augmenté de 42 % cette année pour atteindre 51 milliards USD.