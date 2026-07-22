Ronaldo évoque la différence en finale : « L'Espagne était largement supérieure »

La légende brésilienne Ronaldo a livré une analyse tranchante sur la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Il a souligné que, malgré un score serré, l'écart de niveau sur le terrain était considérable.

Le sort de la rencontre s'est joué en prolongation Ferran Torres a inscrit l'unique but du match. Cependant, Ronaldo a affirmé que la domination espagnole était bien plus évidente que ne le suggère le score de 1-0.

« L'Espagne a dominé du début à la fin »

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ronaldo a souligné que l'Espagne avait totalement maîtrisé la finale.

« L'Espagne a dominé le match de bout en bout. C'est exactement ce à quoi je m'attendais », a déclaré l'ancien attaquant brésilien.

Selon son analyse, les Espagnols ont été bien plus convaincants dans la possession, la création d'occasions et le rythme imposé face à l'Argentine.

Ronaldo a attribué cette supériorité non pas à un fait de jeu isolé, mais à la qualité globale du jeu déployé tout au long de la rencontre.

Pourquoi le score n'a-t-il pas été plus large ?

Bien que l'Espagne ait dominé, elle n'a pas réussi à percer la défense argentine durant le temps réglementaire, nécessitant ainsi une prolongation pour désigner le champion.

Selon Ronaldo, si les Espagnols avaient été plus efficaces devant le but, le score final aurait pu être beaucoup plus lourd.

« L'Espagne n'a pas marqué beaucoup de buts, c'est pourquoi l'écart au score n'est pas aussi grand que prévu. Mais nous avons vu une domination totale sur le terrain », a-t-il ajouté.

Ainsi, le résultat de 1-0 ne reflète pas fidèlement la physionomie globale du match.

Torres a scellé le sort de la finale

Aucun but n'a été marqué durant le temps réglementaire. L'Espagne a fait la différence lors de la prolongation.

À la 106e minute, Ferran Torres a trompé le gardien argentin pour donner l'avantage aux siens. Ce but est resté la seule réalisation de la finale.

Le but de Torres a offert le titre mondial à l'Espagne, faisant de lui l'auteur de l'un des buts les plus importants de l'histoire du football national.

Ronaldo a vu une grande différence dans la qualité de jeu

Bien que la légende brésilienne n'ait pas directement critiqué les choix de l'Argentine, il a clairement souligné qu'il y avait un fossé entre les deux équipes.

« En termes de qualité de jeu, l'Espagne a été bien supérieure à l'Argentine. L'écart était énorme », a insisté Ronaldo.

Selon lui, l'Espagne a parfaitement exécuté son plan de jeu, tandis que l'Argentine a eu du mal à répondre à la pression adverse et à inverser la tendance.

Un score minimal, mais un titre mérité

Bien qu'un seul but ait décidé du sort de la finale, Ronaldo considère le sacre de l'Espagne comme tout à fait légitime.

Pour les Espagnols, cette victoire n'est pas seulement le fruit du but de Torres, mais le résultat d'une domination constante, de patience et d'une maîtrise totale du jeu.

L'Argentine, malgré son parcours jusqu'en finale, a laissé son adversaire imposer son style dans le match le plus important. L'analyse de Ronaldo a alimenté les débats sur cette finale de Coupe du Monde.