FG Nexus vend de l'Ether pour 17,8 millions de dollars : les pertes dépassent 100 millions de dollars

Un portefeuille identifié par la plateforme d'analyse Arkham comme appartenant à la société cotée FG Nexus a effectué un autre transfert de 10 000 Ether mercredi. Cette opération a poursuivi une série de ventes commencée après que l'entreprise a constitué une position importante en 2025. Aux prix actuels, cette transaction s'élève à environ 17,8 millions de dollars. Selon Cointelegraph.com rapporte .

La société cotée au Nasdaq avait précédemment vendu plus de 21 000 actifs ETH de sa trésorerie pour environ 55 millions de dollars. Entre août et septembre 2025, FG Nexus a accumulé un total de 50 770 ETH à un prix moyen de 3 860 dollars par pièce. À l'époque, ce portefeuille d'investissement était évalué à 196 millions de dollars.

Selon les données de CoinGecko, l'Ether s'échange actuellement autour de 1 765 dollars. Cela représente 54 % de moins que le prix moyen payé par FG Nexus. Par conséquent, les pertes de l'entreprise sur son investissement initial ont dépassé 100 millions de dollars. Les données de Yahoo Finance montrent que le cours de l'action de l'entreprise a chuté de 13,40 % lors des échanges de jeudi, s'établissant à 7,11 dollars.

FG Nexus a déclaré détenir 40 093 ETH en décembre 2025, mais n'a pas encore fait de commentaire officiel sur les ventes récentes. La stratégie de l'entreprise contraste avec l'approche d'autres grands détenteurs corporatifs d'Ether. Par exemple, BitMine, le plus grand détenteur avec plus de 5,4 millions d'ETH, continue d'augmenter sa position malgré la baisse des prix.