Le directeur de l'OCC : Seuls les démocrates font pression sur World Liberty Financial

Jonathan Gould, directeur du Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis (OCC), a déclaré qu'aucune pression politique n'avait été exercée lors de l'examen de la demande de charte de fiducie nationale de World Liberty Financial, une entreprise appartenant à la famille de Donald Trump. Lors d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Gould a souligné qu'il n'avait reçu aucun ordre du président pour accorder des privilèges spéciaux à ce projet. Comme le rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Le congressiste new-yorkais Gregory Meeks a interrogé l'entreprise sur ses liens avec les gouvernements étrangers et la bourse Binance lors de l'audition. La société de cryptomonnaies, qui a déposé une demande de charte auprès de l'OCC en janvier, avait suscité de vives objections de la part des législateurs démocrates. Meeks a affirmé que l'entreprise servait directement les intérêts de la famille du président et a exigé que l'autorité de régulation examine la demande selon des normes strictes.

Jonathan Gould a pour sa part rejeté les accusations des législateurs, affirmant que la seule pression venait des démocrates et de certains sénateurs. Selon lui, une telle ingérence politique est sans précédent. L'OCC avait auparavant approuvé ou conditionnellement approuvé les demandes de grandes entreprises de cryptomonnaies telles que Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets et Paxos.

L'obtention d'une charte de fiducie nationale permet aux entreprises de cryptomonnaies de fournir certains services sans les exigences réglementaires strictes imposées aux banques traditionnelles. Actuellement, non seulement World Liberty, mais aussi Payward, la société mère de la bourse Kraken, attend une telle licence. Par ailleurs, le Sénat américain devrait voter sur le projet de loi CLARITY Act, qui réglemente le marché des actifs numériques.