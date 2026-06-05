Le prix du ZEC chute de 30 % en raison d'un bug sur le réseau Zcash

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Le prix du ZEC chute de 30 % en raison d'un bug sur le réseau Zcash

Le prix de la cryptomonnaie Zcash (ZEC) a chuté après la publication de nouveaux détails concernant une vulnérabilité grave dans le pool Orchard. Ce bug pourrait théoriquement permettre à des acteurs malveillants de créer une quantité illimitée de faux jetons ZEC. L'ingénieur en sécurité Taylor Hornby, engagé par Shielded Labs, a identifié cette faille le 29 mai et l'a signalée au Zcash Open Development Lab (ZODL). En conséquence, un hard fork d'urgence a été mis en œuvre sur le réseau le 3 juin pour résoudre le problème. Selon Cointelegraph.com rapporte .

Cependant, les craintes que quelqu'un ait pu exploiter cette vulnérabilité, existante depuis mai 2022, ont eu un impact négatif sur le marché. Au cours des dernières 24 heures, le prix du ZEC a baissé de plus de 30 %, tombant à 410 USD. La capitalisation boursière du projet a perdu plus de 3 milliards de dollars. Le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a annoncé avoir vendu tous ses actifs ZEC suite à cette nouvelle.

Les chercheurs en sécurité soulignent que Taylor Hornby a utilisé le modèle d'intelligence artificielle Claude Opus 4.8 pour analyser cette vulnérabilité. Une erreur mathématique dans le schéma Orchard a permis de contourner le processus de vérification cryptographique des transactions. Taylor a testé ce bug en pratique et a prouvé qu'il était possible de créer une quantité infinie de faux ZEC.

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