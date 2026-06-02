Le danger caché des particules de microplastique en suspension dans l'air pour le corps humain

Dans le monde moderne, la pollution environnementale engendre de nouveaux problèmes médicaux pour la santé humaine. Selon la prestigieuse publication Independent , les minuscules particules de plastique que nous inhalons chaque jour sans nous en rendre compte peuvent rester dans le corps humain pendant des semaines et causer de graves dommages aux systèmes internes. Ces éléments microscopiques ne se contentent pas de se loger dans les voies respiratoires, ils commencent également à affaiblir activement les défenses immunitaires naturelles de notre corps.

Selon les recherches menées par des scientifiques de l'Université médicale de Vienne, les minuscules fragments de plastique de moins de 5 millimètres sont désormais présents presque partout et constituent une menace directe pour la santé publique. Des analyses antérieures ont lié les effets de ces particules à des maladies oncologiques, des crises cardiaques et des troubles du système reproducteur.

Nouvelle découverte scientifique : le plastique PET et le système immunitaire

Des chercheurs internationaux ont désormais déterminé comment le PET (polyéthylène téréphtalate), l'un des types de plastique les plus utilisés dans la vie quotidienne, affecte le système immunitaire des organismes vivants.

Les expériences en laboratoire sur des souris ont donné des résultats remarquables. Après que les animaux ont respiré une seule fois de l'air contenant du microplastique PET, ces minuscules particules sont restées dans les tissus pulmonaires pendant au moins 14 jours. Ce processus a provoqué une inflammation grave des voies respiratoires, impliquant des cellules immunitaires responsables des réactions allergiques : les lymphocytes et les éosinophiles. De plus, il a été observé que lorsque les microplastiques se combinent au pollen d'ambroisie, très répandu dans les mégapoles en été, le processus inflammatoire agressif dans les voies respiratoires s'intensifie.

Dans un rapport publié dans la prestigieuse revue scientifique Journal of Hazardous Materials Advances , les scientifiques ont conclu : « Les microplastiques PET induisent une inflammation des voies respiratoires dépendant de la dose ».

Une menace urgente pour les habitants des mégapoles

Les experts avertissent que ce problème est particulièrement urgent pour les habitants des grandes villes et des régions hautement développées. Actuellement, la quantité de PET enregistrée dans l'air des grandes villes européennes atteint environ 135 à 158 nanogrammes par mètre cube.

Selon des calculs simples :

Un adulte en bonne santé respire en moyenne 10 à 20 mètres cubes d'air par jour.

Ce chiffre signifie qu'environ 1 à 3 microgrammes de microplastiques pénètrent dans le corps par les voies respiratoires chaque jour.

D'autres études médicales ont également confirmé que les particules de microplastique peuvent déclencher une inflammation chronique dans les tissus humains, endommager les structures de l'ADN, provoquer un vieillissement cellulaire prématuré et entraîner des troubles du système hormonal. Les experts rappellent que le maintien de la propreté environnementale et l'amélioration de la qualité de l'air sont les facteurs les plus importants pour prolonger la vie humaine.