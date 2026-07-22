Jeff Bezos pourrait devenir actionnaire de Liverpool : l'un des hommes les plus riches du monde en négociations

Liverpool, l'un des clubs les plus prestigieux de la Premier League, est à l'aube de changements financiers majeurs. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et l'un des hommes les plus riches du monde, devrait rejoindre un consortium visant à acquérir des parts du club de la Mersey. Si cet accord se concrétise, la puissance financière du club atteindra sans aucun doute un nouveau palier. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Sky Sports, les négociations avec Jeff Bezos sont menées par un groupe d'investisseurs dirigé par Amit Bhatia, ancien copropriétaire du club des Queens Park Rangers. Bezos, dont la fortune est estimée à 257 milliards de dollars par le magazine Forbes, est actuellement la quatrième personne la plus riche au monde. Son entrée dans le monde du football pourrait constituer un événement historique non seulement pour Liverpool, mais pour tout le football anglais.

Détails de l'investissement et rôle d'Amit Bhatia

Amit Bhatia, initiateur du projet, est le gendre du célèbre magnat de l'acier Lakshmi Mittal. Ayant récemment vendu ses parts dans le club des Queens Park Rangers, il a décidé de concentrer toute son attention sur Liverpool, pensionnaire de l'élite. Le groupe dirigé par Bhatia a déjà engagé des conseillers pour un partenariat stratégique avec Fenway Sports Group (FSG).

La société FSG, dirigée par le propriétaire de Liverpool John W. Henry, a fait savoir depuis longtemps qu'elle était prête à attirer des investissements extérieurs. Ces fonds sont nécessaires pour éponger les dettes bancaires du club et développer les infrastructures. En particulier, des projets tels que l'agrandissement du stade d'Anfield et la modernisation du centre d'entraînement AXA sont réalisés grâce à de tels investissements.

Valeur marchande et avenir du club

Selon les estimations du Financial Times, la valeur totale du club de Liverpool pourrait dépasser les 6 milliards de dollars (environ 4,5 milliards de livres sterling) dans le cadre de cet accord. Ces chiffres prouvent une fois de plus le prestige du club sur le marché mondial du football. Bien que l'accord final de Jeff Bezos n'ait pas encore été obtenu, les négociations se poursuivent activement.

Selon les experts, l'arrivée du fondateur d'Amazon dans la structure du club permettrait à Liverpool de rivaliser à armes égales avec des équipes aux ressources financières illimitées comme Manchester City et Newcastle United. Actuellement, l'équipe lutte pour les premières places en Premier League et de nouveaux investisseurs pourraient jouer un rôle crucial dans le renforcement de l'effectif.

Selon Goal.com, l'accord attendu devrait être similaire au contrat conclu avec Dynasty Equity en 2023. À l'époque, FSG avait vendu une petite partie du club pour 164 millions de livres sterling. Cet accord-ci diffère radicalement des précédents par son envergure et le prestige de ses participants.