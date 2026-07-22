Les fréquences Wi-Fi et Bluetooth pourraient devenir gratuites pour les satellites aux États-Unis

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Les fréquences Wi-Fi et Bluetooth pourraient devenir gratuites pour les satellites aux États-Unis

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis examinera le 6 août une nouvelle initiative susceptible de transformer le monde de la technologie. Selon ce projet, les fréquences destinées aux appareils sans licence, tels que le Wi-Fi, le Bluetooth et les capteurs intelligents, pourraient être ouvertes pour l'échange direct de données avec des satellites. Cette décision élargirait considérablement les capacités de communication spatiale de l'électronique grand public. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est prévu de mettre gratuitement à disposition pour la communication par satellite plus de 225 MHz du spectre dans la bande "Part 15", où fonctionnent actuellement les appareils Wi-Fi et Bluetooth. Selon les données d'ixbt.com, si ce changement est mis en œuvre, les appareils existants des utilisateurs pourraient bénéficier de la connectivité satellite par une simple mise à jour logicielle, sans licence supplémentaire. Cela constituerait une étape importante pour accroître la couverture mondiale des communications.

Nouvelles opportunités et développement de l'IoT

Selon les experts de la FCC, cette décision accélérera le développement des services satellitaires de nouvelle génération. En particulier, des entreprises comme Hubble Network et Spire pourront désormais utiliser des fréquences largement répandues sans perdre de temps ni d'argent en autorisations spéciales. De plus, il sera possible d'utiliser des appareils Wi-Fi standard dans des stations orbitales commerciales comme Haven-1 de la société Vast.

Les nouvelles règles ouvrent également de nouveaux horizons pour les réseaux IoT (Internet des objets) par satellite. Cette technologie devrait révolutionner les domaines suivants :

  • Surveillance environnementale à distance ;
  • Mise en œuvre de systèmes d'agriculture de précision (smart farming) ;
  • Suivi en temps réel du transport international de marchandises et de la logistique ;
  • Assurer une communication ininterrompue en cas d'urgence.

Objections des géants du marché et risques techniques

Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Des entreprises comme SpaceX, AST SpaceMobile et Amazon, qui ont investi des milliards de dollars dans la technologie Direct-to-Device (D2D), pourraient s'opposer à l'émergence d'une alternative gratuite. Il est naturel que l'octroi d'un accès gratuit à d'autres, alors qu'elles ont payé cher pour un spectre sous licence, affecte l'environnement concurrentiel.

Les radioastronomes expriment également leurs inquiétudes. L'augmentation de l'activité dans la bande 2,4 GHz pourrait nuire à la qualité des observations scientifiques et des mesures de navigation. Néanmoins, la FCC impose une exigence stricte aux opérateurs de satellites : ils ne doivent pas interférer avec les services sous licence existants et doivent s'adapter à toute interférence potentielle. La question du retour du signal du satellite vers la Terre reste ouverte, mais la réunion d'août devrait apporter des éclaircissements.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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