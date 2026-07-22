La Rosgvardia a décidé de mettre à jour ses règles de défense civile concernant la protection et l'évacuation de son personnel, de ses militaires et de leurs familles en période de mobilisation, de loi martiale et de guerre. Le projet d'arrêté correspondant a été publié sur le portail des documents normatifs et juridiques.

Zamin.uz présente le contenu de ces changements, les informations sur la mobilisation et le contexte de la situation sur le front.

Quelles modifications sont apportées au document ?

Les amendements préparés sont intégrés à l'arrêté de 2018 régissant l'organisation de la défense civile au sein des troupes de la Rosgvardia.

Élargissement du champ de protection : Alors qu'auparavant le document mentionnait la protection contre les dangers généraux, il est désormais explicitement établi de se préparer à l'avance à la protection contre « les dangers survenant en période de mobilisation, sous la loi martiale et en temps de guerre ». se préparer à l'avance à la protection est désormais clairement défini.

Évacuation des militaires : Une clause sur l'évacuation des militaires eux-mêmes a été ajoutée à la liste des tâches. La version précédente ne mentionnait que le personnel civil, les travailleurs et les membres de leurs familles.

Conformité législative : Selon la note explicative, ces changements visent à se conformer aux exigences de la loi fédérale « Sur la défense civile » mise à jour en 2025.

Informations et discussions sur une nouvelle vague de mobilisation

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) et plusieurs sources occidentales avaient averti que le rythme de recrutement de soldats sous contrat en Russie ne parvenait pas à compenser les pertes sur le front. Selon les estimations des analystes occidentaux, le nombre total de morts et de blessés sur le front a atteint 1,4 million de personnes.

Des experts du secteur et des médias indépendants (« Verstka », « Vajnie istorii ») soulignent les points suivants :

Facteurs économiques et politiques : The Washington Post selon ses sources, plusieurs responsables européens n'excluent pas qu'une nouvelle mobilisation puisse être annoncée après les élections à la Douma d'État si les pertes élevées sur le front persistent.

Rumeurs et terrains d'entraînement : Des informations ont circulé sur les réseaux et les chaînes Telegram militaires concernant une possible conscription allant jusqu'à 1,2 million de personnes à l'automne (d'ici octobre). Les sources affirment que le ministère de la Défense prépare des terrains d'entraînement pour accueillir les nouvelles recrues.

Activités des commissariats militaires : Les défenseurs des droits de l'homme notent une augmentation des cas où des citoyens convoqués pour « mettre à jour leurs données » reçoivent des instructions de mobilisation. Les commissariats militaires forment une base de données de candidats pour une éventuelle conscription.

Les interlocuteurs de Reuters soulignent que : Les dirigeants russes se préparent à intensifier les opérations militaires en réponse aux frappes ukrainiennes à l'intérieur du pays.

Fiche technique sur les nouvelles règles de la Rosgvardia