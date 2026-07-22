Transfert à 117 millions de livres : Pourquoi Rogers a choisi Chelsea

Le nouveau milieu de terrain de Chelsea, Morgan Rogers, a exprimé ses premières impressions après son transfert d'Aston Villa vers le club londonien. Le joueur anglais a déclaré qu'il admirait Chelsea depuis son enfance et que le nouveau projet du club a joué un rôle clé dans sa décision.

Selon les médias, les Londoniens pourraient débourser 117 millions de livres sterling, soit environ 137 millions d'euros, pour le joueur de 23 ans.

« Je considère Chelsea comme le plus grand club de Londres »

Dans une déclaration au site officiel de son nouveau club, Rogers n'a pas caché son enthousiasme concernant ce transfert.

« Je suis très enthousiaste. Pour moi, Chelsea est le plus grand club de Londres et je l'admire depuis que je suis enfant », a déclaré le joueur.

Selon lui, rejoindre Chelsea n'est pas seulement important d'un point de vue sportif, mais représente également la réalisation d'un rêve personnel.

Un nouveau projet qui a convaincu Rogers

Le milieu de terrain a souligné que le nouvel entraîneur, l'effectif actuel et la direction prise par la direction du club ont suscité son intérêt.

« Je suis très enthousiaste à propos de ce projet, du nouvel entraîneur, des joueurs actuels et de la direction choisie par le club. C'est exactement pour cela que je suis ici et j'ai hâte de commencer », a ajouté Rogers.

Cette déclaration suggère que Chelsea a clairement exposé au joueur son rôle dans l'équipe et ses plans futurs.

Le montant du transfert atteindrait 117 millions de livres

Auparavant, les médias britanniques avaient rapporté que Chelsea achèterait Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling.

Si ce montant est officiellement confirmé, Rogers deviendra l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club. Un tel prix impose une pression et une responsabilité considérables sur ses épaules.

Pour l'instant, le club n'a pas divulgué tous les détails financiers de l'accord. Par conséquent, la somme de 117 millions de livres reste une information relayée par les médias.

26 actions décisives la saison dernière

Rogers a réalisé une saison de haut niveau avec Aston Villa. Il a disputé 55 matchs toutes compétitions confondues.

Lors de ces rencontres, le milieu de terrain a :

Marqué 14 buts ;

Délivré 12 passes décisives ;

Enregistré un total de 26 actions décisives.

Sa capacité à jouer dans l'axe et sur les ailes, ses projections balle au pied et son efficacité devant le but pourraient être un atout majeur pour Chelsea.

Le véritable test commence maintenant sur le terrain

Après un transfert aussi coûteux, les attentes envers Rogers seront élevées. Il devra reproduire ses performances d'Aston Villa dans sa nouvelle équipe.

La rapidité avec laquelle le milieu de terrain s'adaptera à la tactique de Chelsea, s'imposera dans le onze de départ et gérera la pression déterminera la réussite de son passage à Londres.

De son côté, Rogers affirme être prêt à entamer cette nouvelle étape et attend avec impatience son premier match sous ses nouvelles couleurs.