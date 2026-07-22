SpaceX présente les terminaux Starlink V5 de nouvelle génération : plus compacts et économes

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a commencé à livrer les terminaux utilisateur Starlink V5 de nouvelle génération, conçus pour le système Internet par satellite. Cet appareil diffère radicalement des générations précédentes, non seulement en termes de design, mais aussi de capacités techniques. L'objectif principal du nouveau terminal est d'offrir une meilleure commodité aux utilisateurs et de réduire la consommation d'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'initié Sawyer Merritt a publié les premières photos du nouvel appareil et a partagé ses caractéristiques techniques. Par rapport au modèle Starlink V4, la nouvelle antenne a considérablement rétréci. Plus précisément, la surface totale de l'appareil a été réduite de 48 %, tandis que son poids a diminué de 62 %, ne pesant plus que 1,1 kg. Cela facilite grandement le transport et l'installation de l'appareil.

Efficacité énergétique et durabilité

L'un des plus grands succès du terminal Starlink V5 est son efficacité énergétique. Alors que les terminaux de la génération précédente consommaient en moyenne 75–100 W, ce chiffre a été réduit à 35–50 W sur le nouveau modèle. Cette amélioration de 50 % de l'efficacité énergétique est une nouvelle très importante, en particulier pour les clients utilisant des sources d'énergie autonomes telles que des panneaux solaires ou des batteries.

Malgré sa petite taille et son poids léger, la durabilité de l'appareil a été augmentée. La nouvelle antenne peut résister à des vents violents soufflant jusqu'à 265 km/h. Cette caractéristique élargit les possibilités d'utilisation du système Starlink dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des zones de haute mer et de haute montagne.

Vitesse élevée et intégration avec Cybercab

En termes de capacités techniques, le Starlink V5 a conservé ses hautes performances. Il est rapporté que la vitesse de téléchargement des données peut dépasser 375 Mbps. Cela garantit aux utilisateurs un accès Internet stable et rapide, même dans les zones les plus reculées. Le fait que la compacité n'ait pas affecté l'efficacité est considéré comme une grande réussite en ingénierie.

Il est intéressant de noter que cette nouvelle technologie n'est pas uniquement destinée aux utilisateurs domestiques. Auparavant, des représentants de Tesla et de Starlink avaient annoncé que le kit Internet par satellite Starlink V5 était directement intégré aux nouveaux Cybercab de l'entreprise. Cela garantit que les véhicules autonomes restent connectés en permanence.

Le développement de systèmes comme Starlink est d'une grande importance pour les zones rurales éloignées et les régions montagneuses où l'infrastructure Internet n'est pas encore arrivée. L'efficacité énergétique et la compacité des terminaux de nouvelle génération augmentent leur efficacité pour une utilisation mobile, par exemple lors de voyages touristiques ou d'expéditions. Les nouveaux terminaux ont commencé à être livrés aux premiers clients.