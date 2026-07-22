À la suite des attaques menées par les forces armées ukrainiennes contre les centres logistiques de Wildberries situés dans les villes russes de Krasnodar et Nevinnomyssk, les pertes des vendeurs pourraient atteindre 100 à 120 milliards de roubles. tashkil etishi mumkin.

Zamin.uz Forbes présente les détails de l'incident, l'ampleur des dégâts et les réactions des parties, en se basant sur les informations du magazine.

120 milliards de roubles de pertes et crise logistique

Analyste principal de l'agence de recherche Data Insight, Sergueï Semko,souligne que le chiffre de 100 à 120 milliards de roubles ne concerne que l'évaluation des stocks de marchandises des vendeurs dans les entrepôts. Cela n'inclut pas les dommages causés aux bâtiments, aux lignes de tri, à l'infrastructure informatique et les pertes dues aux perturbations logistiques.

À titre de comparaison : lors de l'incendie précédent à l'entrepôt de Chouchary, près de 35 milliards de roubles de marchandises avaient brûlé sur une surface de 112 000 mètres carrés.

Part de l'infrastructure : La superficie totale des entrepôts de Krasnodar et Nevinnomyssk est de 270 000 mètres carrés. Cela représente environ 5 % de l'ensemble de l'infrastructure d'entreposage de Wildberries.

Zone d'impact : Ces installations assuraient la livraison de produits vers les kraïs de Krasnodar et de Stavropol, la région de Rostov, les républiques du Caucase du Nord et la Crimée.

Risque principal : Les centres de Volgograd, Voronej, Adyguée, Piatigorsk et d'autres districts pourraient absorber une partie du flux, mais ces deux grandes installations ne peuvent être remplacées rapidement. Cela entraînera un allongement des délais de livraison et une forte augmentation des coûts logistiques.

Détails de l'attaque et victimes

La fondatrice de Wildberries, Tatiana Kim (23e au classement Forbes 2026, fortune de 8,1 milliards de dollars) a annoncé que les entrepôts ont été attaqués dans la nuit du 22 juillet et que leurs activités sont actuellement suspendues.

Kraï de Krasnodar : Le gouverneur Veniamin Kondratiev a rapporté que 10 personnes ont été blessées à l'entrepôt de Krasnodar. À Armavir, la chute de débris de drones a causé la mort d'un employé et provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier.

Kraï de Stavropol : Le gouverneur Vladimir Vladimirov a déclaré que 5 personnes ont été blessées lors de l'attaque contre l'entrepôt de Nevinnomyssk.

Réactions des parties

Position de l'Ukraine :

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé ces attaques. Il prétend que les entrepôts de Wildberries auraient été « utilisés pour fournir à l'armée russe des composants pour drones, des équipements de navigation et du matériel ».

Position de la Russie :

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté ces allégations, soulignant que les entrepôts de Wildberries ne sont pas utilisés à des fins militaires et que l'Ukraine continue d'attaquer des civils et des infrastructures civiles.

Chronique des attaques contre les entrepôts de Wildberries en juillet