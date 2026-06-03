Un vent violent emporte une montgolfière à Khodjent : un compatriote blessé

Un événement festif organisé à Khodjent, au Tadjikistan voisin, pour marquer la Journée internationale de l'enfance s'est terminé par un incident inattendu. Le soir du 1er juin, une rafale de vent soudaine et violente près du théâtre Kamoli Khujandi a provoqué le détachement d'une immense montgolfière, spécialement acheminée d'Ouzbékistan par la société locale Farovon pour les célébrations. Déséquilibrée par le puissant flux d'air, la montgolfière s'est écrasée sur les toits de plusieurs maisons résidentielles voisines.

Le département du Comité des situations d'urgence de la ville a classé l'incident non pas comme une catastrophe naturelle majeure ou une urgence, mais comme un accident imprévu.

Un compatriote parmi les blessés

Selon les informations officielles de l'hôpital n° 1 de la ville de Khodjent, trois personnes ont subi des blessures de gravité variable à la suite de ce malheureux incident. Deux des victimes ont été immédiatement hospitalisées :

R.S. (citoyen ouzbek de 46 ans) : Il se trouvait dans la nacelle lors de l'ascension du ballon. Après la rupture du câble d'ancrage retenant le ballon au sol sous une forte tension, il est tombé d'une grande hauteur et a été blessé.

F.T. (résidente de Khodjent âgée de 40 ans) : Elle se tenait près du ballon en tant que spectatrice. Une chaîne de fer qui s'est violemment rompue l'a frappée et blessée. Elle est actuellement soignée sous surveillance médicale dans le service de neurologie de l'hôpital.

Blessures légères : Selon des sources, la fille de la femme blessée, âgée d'environ 10 à 11 ans et présente sur les lieux, a également subi des blessures légères.

Dégâts réparés, concert reporté

La chute de la montgolfière sur deux foyers de la rue Aminjon Rasulov à Khodjent a endommagé leurs toitures. Cependant, les représentants de Farovon, l'organisateur de l'événement, ont pris des mesures immédiates, indemnisant intégralement les propriétaires pour tous les dégâts matériels et restaurant les toits.

Dans une interview aux médias, le chef de projet de l'entreprise a confirmé que la montgolfière avait bien été louée en Ouzbékistan et que de nombreux artistes renommés des pays voisins avaient été invités pour le programme festif.

En raison de conditions météorologiques défavorables inattendues, le grand concert de fête initialement prévu le 1er juin a été reporté au 2 juin pour des raisons de sécurité.

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