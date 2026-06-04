Une mélodie insolite issue de bouteilles en plastique émerveille tout le monde (Vidéo)

La musicienne allemande Vivi Vassileva présente une performance extraordinaire qui stupéfie le public sur scène. Debout devant un orchestre symphonique, elle transforme de simples bouteilles en plastique en instruments de musique pour jouer des mélodies uniques.

Ce projet, créé par le compositeur Gregor Mayrhofer, est intitulé « Recycling Concerto ». L'œuvre met en lumière l'un des problèmes les plus urgents de notre époque : la pollution plastique de notre planète. Ainsi, la musique devient non seulement un art, mais aussi un outil de sensibilisation écologique.

Lors de ses représentations, Vivi Vassileva ajuste précisément la pression de l'air à l'intérieur des bouteilles en plastique pour correspondre à des notes spécifiques. En les frappant de différentes manières, elle produit des sons inhabituels mais remarquablement harmonieux et résonnants. Le public découvre ainsi comment une œuvre d'art peut être créée à partir de simples déchets.

Ce projet est un exemple éclatant de l'harmonie entre l'art et l'écologie, qui non seulement émerveille le public, mais l'incite également à changer son attitude envers l'environnement.