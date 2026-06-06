Homme coincé sur les rails sauvé aux dernières secondes

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Homme coincé sur les rails sauvé aux dernières secondes

Au Brésil, un piéton coincé sur des rails de chemin de fer a survécu à une catastrophe majeure dans les dernières secondes. Les images de l'incident ont été capturées par des caméras de sécurité et se sont largement répandues sur les réseaux sociaux.

Lors de l'incident, l'homme était coincé entre les rails et les passants qui ont remarqué le train approchant se sont précipités pour l'aider. Grâce à des actions rapides menées en quelques secondes, il a été conduit dans une zone sûre.

Selon les témoins, le sauvetage a été effectué lorsque le train était très proche, et ils comparent la situation à un véritable miracle. S'il y avait eu un léger retard, les conséquences auraient pu être tragiques.

Aucune information détaillée sur l'état de la victime n'a encore été divulguée, mais il est confirmé qu'il a survécu et a été sauvé d'un grand danger. L'incident est discuté sur les réseaux sociaux avec des commentaires affirmant qu'« une seconde change la vie ».

Brésil
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