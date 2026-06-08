La présidente tire au ballon, une journaliste tombe

Parfois, des moments inattendus et mémorables se produisent même lors de conférences de presse officielles auxquelles participent des chefs d'État. Une telle situation a été observée lors d'un événement auquel participait Claudia Sheinbaum.

Comme on le sait, le Mexique est l'un des hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. À cette occasion, la présidente a décidé de conclure la conférence de presse par un petit spectacle sur le thème du football.

À la fin de l'événement, Mme Sheinbaum a tiré des ballons de football vers les journalistes. À ce moment-là, une journaliste qui a essayé d'attraper le ballon a perdu l'équilibre et est tombée.

Voyant la situation, la présidente lui a immédiatement tendu la main pour l'aider. La journaliste s'est rapidement relevée et a reçu le ballon qui lui était destiné.

Heureusement, l'incident n'a pas eu de conséquences graves. Au contraire, il s'est largement répandu sur les réseaux sociaux comme un moment drôle et sincère, accueillant chaleureusement les utilisateurs.