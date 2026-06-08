L'Iran avertit Israël d'une « frappe sévère »

Le commandement central iranien « Khatam al-Anbiya » a annoncé que les opérations contre Israël avaient été suspendues après une « réponse douloureuse ».

Le communiqué indique que si Israël reprend les actions militaires, en particulier en poursuivant les attaques contre le Liban-Sud, Téhéran ripostera par une contre-attaque beaucoup plus dure et destructrice.

La partie iranienne souligne que toute attaque contre le Liban servira de base à des frappes de missiles sur le territoire israélien.

Ainsi, l'évolution future de la situation dépend de la décision de la direction israélienne.