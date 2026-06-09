Les pays au niveau de vie le plus élevé révélés

·9·Monde
Les pays au niveau de vie le plus élevé révélés

HelloSafe a publié l'indice de prospérité pour 2026. Le classement est basé sur les données du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'OCDE, prenant en compte non seulement les indicateurs économiques, mais aussi des facteurs clés influençant le niveau de vie de la population.

Selon les résultats de l'étude, la Norvège a été désignée pour la première fois comme le pays le plus prospère au monde. L'Irlande et le Luxembourg ont occupé les places suivantes. Les experts attribuent ce résultat aux systèmes de protection sociale robustes et à la haute qualité de vie dans ces pays.

Fait intéressant, les États-Unis, l'une des plus grandes économies mondiales, n'ont occupé que la 17e place. Les principales raisons invoquées sont l'inégalité des revenus et un niveau de pauvreté relativement élevé.

En Europe, la Norvège, l'Irlande et le Luxembourg ont pris la tête, tandis qu'en Afrique, les Seychelles, Maurice et l'Algérie ont intégré le top trois.

En Amérique latine, l'Uruguay a été reconnu comme le pays le plus prospère, devançant le Chili et le Panama. En Asie, Singapour a pris la première place, suivi du Qatar à la deuxième.

Selon les analystes, la prospérité est directement liée non seulement à la croissance économique, mais aussi à la répartition équitable des revenus, à la protection sociale, à l'éducation et au niveau de développement humain.

NorvègeIrlandeLuxembourgÉtats-UnisSingapour
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les Talibans contre les smartphones : interdiction stricte imposée dans certaines régionsLes Talibans contre les smartphones : interdiction stricte imposée dans certaines régionsAujourd'hui, 08:20Médecin américain infecté par Ebola traité à BerlinMédecin américain infecté par Ebola traité à BerlinAujourd'hui, 08:03Plus de 300 migrants enlevésPlus de 300 migrants enlevésAujourd'hui, 07:50Un hélicoptère Apache américain s'écrase près d'HormuzUn hélicoptère Apache américain s'écrase près d'HormuzAujourd'hui, 07:45Escalade des attaques de missiles entre l'Iran et IsraëlEscalade des attaques de missiles entre l'Iran et IsraëlAujourd'hui, 06:49L'équipe nationale d'Ouzbékistan soumise à un contrôle de sécurité inattenduL'équipe nationale d'Ouzbékistan soumise à un contrôle de sécurité inattenduAujourd'hui, 05:04
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue