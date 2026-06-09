Les pays au niveau de vie le plus élevé révélés

HelloSafe a publié l'indice de prospérité pour 2026. Le classement est basé sur les données du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l'OCDE, prenant en compte non seulement les indicateurs économiques, mais aussi des facteurs clés influençant le niveau de vie de la population.

Selon les résultats de l'étude, la Norvège a été désignée pour la première fois comme le pays le plus prospère au monde. L'Irlande et le Luxembourg ont occupé les places suivantes. Les experts attribuent ce résultat aux systèmes de protection sociale robustes et à la haute qualité de vie dans ces pays.

Fait intéressant, les États-Unis, l'une des plus grandes économies mondiales, n'ont occupé que la 17e place. Les principales raisons invoquées sont l'inégalité des revenus et un niveau de pauvreté relativement élevé.

En Europe, la Norvège, l'Irlande et le Luxembourg ont pris la tête, tandis qu'en Afrique, les Seychelles, Maurice et l'Algérie ont intégré le top trois.

En Amérique latine, l'Uruguay a été reconnu comme le pays le plus prospère, devançant le Chili et le Panama. En Asie, Singapour a pris la première place, suivi du Qatar à la deuxième.

Selon les analystes, la prospérité est directement liée non seulement à la croissance économique, mais aussi à la répartition équitable des revenus, à la protection sociale, à l'éducation et au niveau de développement humain.