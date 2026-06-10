Qui participera à la nouvelle mission lunaire de la NASA ?

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Qui participera à la nouvelle mission lunaire de la NASA ?

La NASA a annoncé les noms des quatre astronautes qui participeront à la mission lunaire Artemis III. Lors d'un événement au Lyndon B. Johnson Space Center à Houston, il a été révélé que les astronautes américains Andre Douglas, Frank Rubio et Randy Bresnik, ainsi que l'Italien Luca Parmitano, ont été intégrés à la mission.

Auparavant, l'Agence spatiale européenne avait indiqué que le premier astronaute européen à participer à cette mission pourrait être allemand. Cependant, lors de la sélection finale, Luca Parmitano, fort de son expérience de pilote d'essai, a été préféré.

Initialement, il était prévu de faire atterrir des humains sur la Lune dans le cadre d'Artemis III. Mais la NASA a annoncé en 2026 que le concept de la mission avait changé. Selon le nouveau plan, l'équipage restera en orbite terrestre basse et effectuera des manœuvres d'amarrage avec les modules d'atterrissage lunaire développés par SpaceX et Blue Origin.

Alors que la mission Artemis III est prévue pour 2027, le prochain atterrissage habité de la NASA sur la Lune a été reporté à 2028 pour le moment.

Pour information, en avril de cette année, l'équipage de la mission Artemis II est revenu sur Terre avec succès, et le vaisseau Orion a établi un nouveau record en s'éloignant de 407 000 kilomètres de la Terre.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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